إبراهيموفيتش: الملوك كُثُر لكن الإله واحد هو أنا.. أكثر مهاجم متكامل في العالم

تصريح مثير جديد أدلى به زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان بعد سؤاله عن إمكانية انضمام أوليفييه جيرو إلى النادي الإيطالي.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

وقال إبراهيموفيتش (39 عاما) لصحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية:"كلما تعاقدنا مع لاعبين رائعين، كلما كان أفضل للفريق. جيرو خبير ولا يوجد لدينا لاعبون توجوا بألقاب كثيرة. أهلا به".

وواصل "أيضا لأن مجموعة اللاعبين طيبة، تسعى للتعلم والتطور، تسير في الطريق الصحيحة. هل أنا أناني؟ علي أن أكون كذلك، هناك ملوك كُثُر لكن الإله واحد وهو أنا، لكن بدون زملائي لن أذهب إلى أي مكان وأعرف ذلك".

واستمر "الكرة جعلتني أقابل أناسا، أسافر، أرى ثقافات مختلفة. منحتني حياتي الحالية. ماذا منحتها أنا؟ أكثر مهاجم متكامل في العالم".

وأوضح إبراهيموفيتش رأيه في رحيل الحارس جيانلويجي دوناروما عن الفريق بالقول:"يؤسفني ذلك. تقاضي راتب أفضل؟ ما قيمة دوناروما الآن؟ لقد نضج في ميلان، لربما استمر مع الفريق 20 عاما، ربما ليس 20 لأنه ليس إبراهيموفيتش، لكنه الأقوى في العالم".

وأضاف "كان ليصبح السيد ميلان، مثل باولو مالديني. لا توجد مقارنة بينهما. لكل لاعب قيمة، وفقا لمدى حاجتك إليه. السوق يحدد القيمة، مثل البورصة. كنت سأنصحه بالبقاء في ميلان".

ورحل دوناروما عن ميلان منذ أيام بعدما انتهى عقده مع الفريق.

وتقول تقارير إن حارس مرمى إيطاليا البالغ عمره 22 عاما اقترب من الانضمام لباريس سان جيرمان.

وفي وقت سابق، جدد إبراهيموفيتش عقده مع ميلان ليستمر مع الفريق إلى 2022.