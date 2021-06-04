عمر جابر: ما الغرض من شائعات تتردد عن أزمات في بيراميدز؟

الجمعة، 04 يونيو 2021 - 16:13

كتب : FilGoal

عمر جابر - بيراميدز - المصري

استنكر عمر جابر لاعب بيراميدز ما قيل، وفقا لتصريحاته، عن أزمة في الفريق بسبب شارة القيادة.

عمر جابر

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وقال جابر عبر المركز الإعلامي لبيراميدز:"الحديث عن أزمات أفتعلها هذه الفترة داخل الفريق هو أمر عار تماما من الصحة وغير مقبول على الإطلاق".

وواصل "النادي يعيش فترة من الاستقرار الفني والإداري نتج عنها بلوغ الفريق الذي يمثل مصر نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية على التوالي، ومن غير المعقول الحديث عن أزمة بسبب شارة القيادة كما يشاع. الأزمة ليست إلا من وحي خيال قائلها".

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واستمر مدافع الزمالك وبازل السابق "ما الغرض وراء الحديث عن أزمات داخل بيراميدز في هذا التوقيت؟ ولمصلحة من محاولة أي طرف في المنظومة الرياضية المصرية ضرب استقرار ووحدة الفريق الذي يستعد لخوض مواجهتين هامتين ومصيريتين ضد الرجاء؟".

وأتم "الإعلام الرياضي المصري وقنواته الوطنية مطلوب منه دعم بيراميدز ممثل مصر في البطولة الإفريقية بدلا من محاولة ضرب استقراره لأسباب لا تمت للمصلحة الوطنية بأي صلة".

ويستعد بيراميدز لمواجهة ضيفه سموحة في 15 يونيو في الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

وفي 20 يونيو يستضيف الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية وبعد أسبوع يخوض الإياب.

وتأهل بيراميدز لنصف نهائي الكونفدرالية للموسم الثاني على التوالي بعدما خسر نهائي النسخة الماضية أمام نهضة بركان المغربي.

عمر جابر بيراميدز
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