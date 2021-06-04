مكافأة الأبطال.. تشيلسي يعلن تمديد تعاقد توماس توخيل

الجمعة، 04 يونيو 2021 - 14:37

كتب : FilGoal

توخيل - تشيلسي

بعد تحويل الموسم من صفري إلى تاريخي، كانت المكافأة منطقية بعد جديد من تشيلسي لـ توماس توخيل.

أعلن نادي تشيلسي، تمديد تعاقد توماس توخيل المدرب الألماني للفريق، لمدة موسمين مقبلين.

توماس توخيل تولى تدريب تشيلسي منتصف الموسم المنقضي، خلفا للأسطورة فرانك لامبارد.

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تشيلسي تحت قايدة توخيل، ارتقى إلى المركز الرابع وضمن مكانه في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

الفريق وصل نهائي كأس إنجلترا، قبل أن يخسر أمام ليستر سيتي بهدف، لكن الذكرة التاريخية كانت في مدينة بورتو بعدها بأسبوعين، والتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخ النادي، وعلى حساب مانشستر سيتي بهدف كاي هافيرتز.

توخيل قال في تصريحات لموقع تشيلسي الرسمي عن التجديد "لا أتخيل مناسبة أجمل لتجديد تعاقدي عن تلك. سعيد جدا بتلك التجربة، وسعيد لأنني سأستمر جزء من عائلة تشيلسي".

وأضاف "مازال الكثير مما سيحدث مستقبلا. سنستمر في السير طموحين لتحقيق المزيد".

تويخل قاد تشيلسي في 30 مباراة. الفريق حقق فيهم 19 انتصارات، وتلقى خمس هزائم، بجانب 6 تعادلات، ولم يتلقوا سوى 16 هدفا.

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