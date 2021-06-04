اختبر نفسك - هل تتذكر مباريات إنجلترا جيدا؟

الجمعة، 04 يونيو 2021 - 14:28

كتب : FilGoal

بول جاكسوين لاعب منتخب إنجلترا في يورو 1996

هل تعرف منتخب إنجلترا جيدا؟

حسنا، أرنا إلى أي مدى أنت جاهز للبطولة..

شارك في اختبار في الجول حول منتخب الأسود الثلاثة.

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يورو 2020 إنجلترا
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