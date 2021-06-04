كهربا يتعرض لحادث سير

الجمعة، 04 يونيو 2021 - 14:14

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي - كهربا

تعرض محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي إلى حادث سير بسيارته.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

ونشر كهربا صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، كشف خلالها تعرضه لحادث.

وظهرت سيارة اللاعب في الصورة، وقد تضررت بالفعل من جراء الحادث.

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وكتب اللاعب على الصورة "الحمد لله على كل شيء، قدر الله وما شاء فعل".

ومنح الأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ستة أيام بداية من اليوم الجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل.

كان الأهلي قد تعادل وديا 2-2 مع مصر للتأمين أمس الخميس، ضمن استعدادات الفريق لمباراة الترجي المقبلة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 19 يونيو الجاري.

الأهلي كهربا
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