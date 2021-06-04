هازارد: سعيد بـ أنشيلوتي.. نستطيع تحقيق أشياء عظيمة معا

الجمعة، 04 يونيو 2021 - 11:35

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - إيفرتون

أبدى إدين هازارد لاعب ريال مدريد وقائد بلجيكا سعادته بتولي كارلو أنشيلوتي قيادة ناديه خلفا للمدرب زين الدين زيدان.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتعاقد ريال مدريد مع أنشيلوتي، الذي قاد النادي من 2013 إلى 2015، ليخلف زيدان الذي فضل الرحيل عن النادي الإسباني.

وصرح هازارد عبر شبكة RBTF البلجيكية "الكل في ريال مدريد يعرف ما قدمه أنشيلوتي للنادي. فاز بدوري أبطال أوروبا مع هذه المجموعة ويعرف العديد من اللاعبين. نعرف أنه مدرب خبير".

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وواصل "يعرف المدينة والجمهور. أعتقد أن بمقدورنا تحقيق أشياء عظيمة معا".

واستمر "لا أعرفه شخصيا، لكن مما سمعت عنه يبدو شخصا طيبا يريد فقط الفوز، وهذا ما نريده جميعا. سنعمل معا. هذا نبأ جيد بالنسبة لي".

وعن زيدان قال هازارد:"كان رائعا العمل معه يوميا. أن يدربك قدوتك، لا يوجد أفضل من ذلك".

وشدد هازارد في وقت سابق على تمسكه بريال مدريد وتطلعه للموسم الجديد مع الفريق.

وذلك بعد تقارير قالت إن النادي الإسباني يفكر في التخلي عن اللاعب.

وعانى هازارد (30 عاما) من سوء حظ مع ريال مدريد، فمنذ انتقاله للفريق أصيب كثيرا وشارك فقط في 43 مباراة وسجل 5 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

ويستعد هازارد لقيادة بلده بلجيكا في يورو 2020 الذي سيواجه فيها الدنمارك وفنلندا وروسيا في المجموعة الثانية.

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