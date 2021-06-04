مبابي يكشف لماذا لم ينضم لـ ريال مدريد في 2014

كشف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لماذا لم ينضم لريال مدريد في 2014 حين أراد النادي الإسباني الحصول على خدماته من موناكو.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان ريال مدريد

وقال مبابي لمجلة L'Obs الفرنسية:"والداي أرادا أن أبدأ مسيرتي في فرنسا، أن أتعلم في فرنسا".

وواصل "أن ألعب كرة القدم، لكن أن أكمل دراستي أيضا. الذهاب لإسبانيا، رغم أنني كنت سألعب تحت قيادة (زين الدين) زيدان، كان الرحيل إلى دولة أخرى، ثقافة مختلفة".

واستمر مبابي (22 عاما) "بداية المسيرة كانت صعبة في موناكو، أن تحمل هذا الثقل، لأنني كنت صغيرا. كنت شابا في الـ18 أو الـ19 من عمري، أحب القيام بأشياء تليق بسني، لكن، في الملعب، كان مطلوبا مني التعامل بنضوج".

وأضاف "حين تريد القمة، لا يوجد مكان لغير الناضجين، لا مكان للأطفال. إنه عالم ناضج وعليك أن تكون مستعدا له".

تألق مبابي مع موناكو حتى انتقل رسميا لباريس في 2018 وهو ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بعدما حصل عليه الأخير مقابل 145 مليون يورو.

وتقول تقارير إن مبابي قد ينتقل قريبا إلى ريال مدريد.

فحتى اللحظة، لم يجدد الفرنسي عقده مع باريس والذي ينتهي في 2022.