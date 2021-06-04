مواعيد مباريات الجمعة 4 يونيو 2021.. إسبانيا ضد البرتغال والبرازيل في تصفيات المونديال

الجمعة، 04 يونيو 2021 - 10:29

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مع البرتغال أمام أذربيجان

تواصل منتخبات أوروبا خوض مباريات ودية استعدادا لانطلاق يورو 2020 في 11 يونيو المقبل.

واليوم الجمعة تجري مواجهة قوية بين إسبانيا والبرتغال الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 1 Premium.

وفي التاسعة إلا ربع تلعب إيطاليا ضد التشيك وتنقل beIN 2 Premium المواجهة.

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وفي تمام الساعة 2.30 صباحا تلعب البرازيل ضد الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2022.

وتنقل beIN 2 Premium المواجهة.

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