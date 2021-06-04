مواعيد مباريات الجمعة 4 يونيو 2021.. إسبانيا ضد البرتغال والبرازيل في تصفيات المونديال

تواصل منتخبات أوروبا خوض مباريات ودية استعدادا لانطلاق يورو 2020 في 11 يونيو المقبل.

واليوم الجمعة تجري مواجهة قوية بين إسبانيا والبرتغال الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 1 Premium.

وفي التاسعة إلا ربع تلعب إيطاليا ضد التشيك وتنقل beIN 2 Premium المواجهة.

وفي تمام الساعة 2.30 صباحا تلعب البرازيل ضد الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2022.

وتنقل beIN 2 Premium المواجهة.

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