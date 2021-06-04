تصفيات المونديال - الأرجنتين تتعادل رغم هدف ميسي.. وكولومبيا تسحق بيرو

الجمعة، 04 يونيو 2021 - 10:18

كتب : FilGoal

ميسي

لم يكن هدف ليونيل ميسي كافيا لتفوز الأرجنتين على ضيفتها تشيلي يوم الجمعة في لقاء انتهى بهدف لمثله في الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

تقدم نجم برشلونة لفريق ألباسيليستي من ركلة جزاء في الدقيقة 23 لكن زميله السابق، أليكسيس سانشيز لاعب إنتر ميلان، عادل النتيجة لتشيلي في الدقيقة 36.

وفرطت الأرجنتين في فرصة اعتلاء صدارة التصفيات ووصلت للنقطة 11 مبتعدة بنقطة عن البرازيل المتصدرة.

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بينما تحتل تشيلي المركز السابع ورصيدها 5 نقاط.

وفي بيرو خسرت المضيفة بثلاثة أهداف دون رد أمام كولومبيا بعدما سجل ياري مينا وماتيوس أوريبي ولويس دياز في الدقائق 40 و49 و55.

لترتقي كولومبيا للمركز السادس ورصيدها 7 نقاط بينما ظلت بيرو متذيلة للترتيب بنقطة يتيمة وبلا أي انتصار.

وتعادلت أوروجواي بلا أهداف أمام ضيفتها باراجواي بينما حققت بوليفيا انتصارها الأول في التصفيات بإسقاط ضيفتها فنزويلا بنتيجة 3-1.

وظلت باراجواي رابعة في الترتيب، ورصيدها 7 نقاط، بفارق الأهداف عن أوروجواي الخامسة، بينما باتت بوليفيا ثامنة ورصيدها 4 نقاط وتليها فنزويلا ورصيدها 3 نقاط.

وتتبقى مباراة من الجولة السابعة ستجري فجر السبت بين البرازيل والإكوادور.

وتنطلق الجولة الثامنة يوم الثلاثاء وتلعب الإكوادور ضد بيرو وتستضيف فنزويلا منتخب أوروجواي وتحل الأرجنتين ضيفة على كولومبيا وتلعب البرازيل ضد مضيفتها باراجواي وتصطدم تشيلي بضيفتها بوليفيا.

ويتأهل أول 4 منتخبات في الترتيب إلى مونديال قطر مباشرة بينما يلعب الخامس ملحقا دوليا.

تصفيات كأس العالم الأرجنتين
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