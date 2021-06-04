حوار – موسيماني يكشف عن حديثه مع مدرب بايرن وحلم الفوز بالمونديال.. الزمالك والفارق مع جيل جوزيه

يؤمن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن كل فريق يملك فرصة في كرة القدم للحلم وذلك ردا على هل يؤمن أن بإمكان فريقه الفوز بكأس العالم للأندية.

وأجرى موسيماني حوارا مطولا مع قناة الأهلي التليفزيونية وكل ما يلي على لسانه.

الفارق بين جيل الأهلي الحالي وجيل جوزيه

عندي إيمان بأنه يجب أن تدافع جيدا قبل التفكير في الهجوم من أجل بناء فريق قوي يجب أن تبدأ البناء من الدفاع ولكن هذا لا يمنع حبي لتسجيل أهداف كثيرة.

جيلك –يقصد إسلام الشاطر مقدم البرنامج- كان أفضل جيل في تاريخ الأهلي بكل صدق، جيل الأهلي مع مانويل جوزيه كان أفضل شيء وحقق الكثير من الإنجازات الرائعة.

فريقي ليس أفضل من حيث المواهب الفذة مثل جيل أبو تريكة لكنهم أكثر فاعلية من أجيال سابقة ويعرفون كيف يحققون الفوز، في المباريات الكبرى يعرفون كيف يفوزون.

عن هل يشعر بالضغط من تدريب الأهلي

لو لا تقبل الضغط لا تأتي لتدريب ناد مثل الأهلي، يجب أن تتعلم كيفية التعايش مع الضغوط.

كريستيانو رونالدو يسجل الكثير من الأهداف ودائما تحت ضغط لكنه يحاول دائما إظهار أنه مثلما كان في مانشستر يونايتد وميسي كذلك رغم تقدمه في العمر.

بيب جوارديولا كذلك رأيناه لم يكن سعيدا بعد هزيمة نهائي أبطال أوروبا، مع مانشستر سيتي إذا لم تتقبل الضغط فلا تلعب في مستوى عال.

إذا تشبعت من الفوز فهذه نهايتك كلاعب أو كمدرب، أقول للاعبين دائما يجب أن تكون شهيتكم مفتوحة للفوز دائما إن تشبعت فهذه نهايتكم.

عن جمهور الأهلي

كي أكون أمينا لم أر أبدا جمهور متطلبا مثل جمهور الأهلي في حصد الألقاب، كلما أحاول التقاط أنفاسي أجد نفسي مطالبا بلقب جديد.

أتيت إلى الأهلي ولقب الدوري كان حُسم بشكل كبير، ثم دخلنا دوري أبطال إفريقيا ثم كأس مصر والكل يقول لي لم نفز باللقب القاري لسبع سنوات، ومحمود الخطيب كان مؤمنا بي ووثق في عملي وفزنا باللقبين في النهاية.

فزت مع صنداونز بثلاثة ألقاب متتالية في نفس الموسم، وحققت الأمر ذاته مع الأهلي، حققت في سنة واحدة ستة ألقاب.

جمهور الأهلي سيطالبني بالفوز بكأس العالم جمهور الأهلي يريد الفوز في كل المباريات حتى لو ضد بايرن ميونيخ.

تفاصيل الحديث مع مدرب بايرن

هانز فليك مدرب بايرن لم يخرج لاعبيه الأساسيين مثل ليفاندوفسكي طوال المباراة ضدنا، وسألته عن السبب بعد المباراة قالي لي شاهدت فريقك وهو جيد لذا فضلت الإبقاء على الأساسيين تجنبا لأي شيء يحدث أو لو اضطررنا للعب أشواط إضافية، ونحن شعرنا أن بايرن احترمنا.

عندما واجهنا بالميراس من أجل برونزية المونديال أعتقد أنهم قالوا لأنفسهم إنهم لديهم فرصة للفوز ضدنا، ولكننا أمنا بقدراتنا وأعتقد أن إفريقيا كلها فخورة بنا.

نعم هي برونزية وليست ذهبية أو فضية لكن قارة إفريقيا تواجدت على منصة التتويج.

عن هل كان يؤمن بإمكانية فوز الأهلي على بايرن

أعتقد أن كل مدرب في كأس العالم للأندية يؤمن أنه له بعض الحظوظ في الفوز.

مباريات كرة القدم تشهد مفاجآت كثيرة وهذا جمال كرة القدم، هل كنا نؤمن بحظوظ تشيلسي في التتويج بأبطال أوروبا الموسم الجاري؟ لم يكن جيدا مع لامبارد وفي النهاية توج باللقب.

بالطبع كان عندي أمل وتمنيت حدوث ذلك ورأيت لغة الجسد للاعبين والحماس لديهم، وبالطبع هناك فارق بيننا وبينهم وصعب أن أفوز، لكن في النهاية المباراة 90 دقيقة و11 لاعبا ضد 11 وهناك نسبة لنا في الفوز يجب أن نقاتل من أجلها.

لكن هذا يحدث مع عدم فتح المساحات أمامهم، بايرن فاز على برشلونة في وجود ميسي 8-2 كيف أٌقوم بفتح الملعب ضدهم؟ نحاول مع وجود تقارب بين الخطوط وغلق المساحات بين اللاعبين. بالطبع حزنت لاستقبال هدفا ثانيا في نهاية المباراة من بايرن كذلك.

عن هل يؤمن بأن الأهلي يستطيع الفوز بكأس العالم للأندية

بالطبع لكن هذه ليست مهمة سهلة على الإطلاق.

جوزيه حقق البرونزية التي حققتها وهذا يوضح مدى صعوبة الأمر، دائما يكون هناك مرة أولى لكل شيء، أقول دائما لكل اللاعبين أمامكم فرصة تاريخية ونحن نواصل العمل

عن الفارق بين الأهلي وصنداونز

صنداونز بنيته بنفسي كنت هناك لثماني سنوات وغيرت اللاعبين كثيرا لتجديد دماء الفريق وتعلمت من أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد كيف ظل يدرب فريقا واحدا لـ20 عاما.

جلبت لاعبا مثل سيرينو وكنت أسافر لأمريكا الجنوبية لاختيار أفضل اللاعبين بنفسي.

لكن الفارق أن لاعبو صنداونز يلعبون بشكل جيد ولكن ليس معنى اللعب بشكل جيد تحقيق الفوز، لكن الأهلي أكثر فاعلية وأقوى من صنداونز.

لاعبو صنداونز يعتمدون على الفنيات والحركات السريعة أما الأهلي أقوى بدنيا ومنظم أكثر.

عن هجوم هجمهور صنداونز عليه وحديثه مع الخطيب

يجب أن نتقبل ذلك بالطبع شعرت بالضيق والحزن لأنني فزت ببطولات كثيرة مع صنداونز حققت معاهم ألقابا أكثر مما تحقق في تاريخ النادي قبل وجودي، لكن أنا أركز مع فريقي ولم أتوقف عند الحدث كثيرا.

أتحدث مع محمود الخطيب يوميا في كل شيء يخص الكرة، وينتظر الكثير مني ومن اللاعبين ولهذا هو رئيس النادي، يحاول قيادتنا للاتجاه الصحيح ولكن بطريقة مقبولة تجعلك تشعر بالسعادة والراحة حينما تتحدث معه.

الخطيب يدعم الفريق ويتركك تعمل بنفسك ولهذا أشعر بثقته، أحيانا يوجهني ويجعلني أدرك بعض الأمور سريعا بسبب اختلاف الثقافة، أشكره على مساعدته

لست هنا لأدرب الأهلي وأفوز بالبطولات فقط بل تقع علي مسؤولية لمنح الفرصة لأشقائي المدربين الأفارقة للتألق.

عن عرض تدريب جنوب إفريقيا

أتذكر في إحدى الفترات فقدنا 11 لاعبا ولكننا تجاوزنا تلك الفترة، فقدت ضد نهضة بركان لاعبين فقط عدا ذلك في وقت ما لم أمتلك قلب دفاع لدرجة اعتمدت على محمد هاني كقلب دفاع.

خسرنا ضد غزل المحلة وتعادلنا قبل تلك الهزيمة وحققنا انتصارا وحيدا في أربع مباريات والأهداف التي استقبلناها كانت من ركلات ثابتة وكنا نتعرض لضغط كبير.

منتخب جنوب إفريقيا عرض علي تدريبه لست سنوات وبمرتب كبير، والكل اعتقد لأن النتائج ليست جيدة سأتخذ الطريق السهل ولو أفكر بتلك الطريقة لكنت وافقت لأن عقدي مع الأهلي لعامين فقط.

لكن لأنني أريد الفوز بدوري أبطال إفريقيا مجددا مع الأهلي والفوز ببطولات أخرى فضلت البقاء وقلت للخطيب أنا هنا ومستمر وأحب ذلك.

عن أفضل لاعب في الأهلي يساعده في الجانب التكتيكي

أشارك كل اللاعبين التكتيك محمد الشناوي يفهم التكتيك جيدا وعمرو السولية يفهم تحركات اللاعبين جيدا، وليد سليمان يساعدني كثيرا على إيصال الرسائل للاعبين.

وأفشة كذلك قريب جدا مني ويقول لي أنا لا ألعب كثيرا أقول له ابق بجانبي سنصنع التاريخ سويا، أفشة لديه إرادة كبيرة للنجاح هو من أهم لاعبي الأهلي، أعرف أنه ليس أبو تريكة لكنه مؤثر جدا ولاعب لا يُصدق.

سألت معنى اللاعبين عن معنى كلمة القاضية ممكن وتعلمت قولها باللغة العربية، عرفت أنها قيلت بسبب هدف أفشة في الزمالك.

جمهور الأهلي أعطاني الكثير من الحب جعلني أنسى ما حدث لي من بلدي، جعلني أشعر إنني في بلدي الثاني.

عن مواجهة الزمالك

صحفي من جنوب إفريقيا قال لي مرة هل هناك شيئا تملكه ضد الزمالك؟ لأنني واجهته مع صنداونز وفزت ببطولة إفريقيا ضده ثم فزت ضده مع الأهلي في دربي القرن.

وأعتقد المباراة الأخيرة في الدوري كنا نستطيع الفوز.

هو فريق كبير وأكن له كل احترام وهناك لاعبين كبار في صفوفه خاصة شيكابالا، دائما كلما أواجهه أشعر باحترامه، وأنا سعيد بعدم الهزيمة ضد الزمالك، وفي المباراة قبل الأخيرة كان بإمكانهم الفوز بسبب الغيابات لدينا لكننا فزنا هو فريق قوي بالطبع.

أتمنى طوال تواجدي مع الأهلي ألا أخسر من الزمالك.

الخطيب قال لي مع قدومي هل تعرف نتائجنا ضد الزمالك؟ فأجبته بأنني أعلم ولكننا الآن غيرنا كل ذلك ولم نخسر ضده.

عن كهربا ومواجهة الترجي

أحب كهربا هو لاعب جيد، حدث سوء تفاهم وهذا طبيعي في كرة القدم لكننا لا نركز على ذلك نحن عائلة وتقبلت سوء التفاهم بقلب مفتوح خاصة حينما يرى اللاعب خطأه ويعتذر ماذا أريد أكثر من ذلك؟

الآن يتدرب كهربا جيدا ويطلب أحيانا تسجيل المباريات ويرى كيف يلعب وكيف يلعب خصومنا، بالطبع لديه فرصة للعب كأساسي ولكن عليه منافسة من يلعب أساسيا الآن.

الآن سنشاهد كل مباريات الترجي في البداية كان اللاعبين يريدون الحصول على لقطات وأنا غيرت تلك الثقافة أٌقول لهم يجب أن تشاهد المباريات كاملة لترى منافسك كيف يلعب في كل المواقف.

أنا رجل عادل وأمين لو لعبت جيدا ستلعب بشكل أساسي.

مازال محمد محمود أمامه بعض الوقت ليعود، نيدفيد شارك في المباراة الودية أمس الخميس وهو لاعب جيد.

عن أصعب المباريات التي خاضها مع الأهلي

بايرن ميونيخ بالتأكيد، مباريات الزمالك كلها دائما صعبة، بيراميدز كذلك وهو فريق جيد ويقاتل بقوة ضدنا وأتمنى أن نفوز عليهم في المرة المقبلة، المصري كذلك ولا أحب مواجهة الاتحاد فهم أقوياء بدنيا، مع الأهلي في الدوري لو سجلت أولا ستحصل على أفضلية لكن هناك مباريات لو تأخرت في التسجيل ستعاني.

مواجهة الترجي ستكون صعبة ويملكون مدربا مميزا ولكن الأهلي يكون حاضر دائما في المواعيد الكبرى.

عن متى يلعب الأهلي بشكل جيد

أعرف أن الأهلي في بعض الأوقات لم يلعب أفضل كرة ممكنة ولكن من المهم الفوز وأن تلعب جيدا وتخسر هذا لن يسعد الجماهير.

أهم شيء أن أجد التوازن، أحيانا الجمهور يقارن جيلي بجيل إسلام الشاطر وأبو تريكة وهذا ليس صحيحا، أحب فريقي ولا أستطيع تحقيق أي شيء بدون لاعبي فريقي وهم يعرفون كيف يحققون الفوز.

أكثر بطولة سعدت بها مع الأهلي؟ دوري أبطال إفريقيا خاصة إنها كانت أول دربي لي ضد الزمالك لا يوجد أهم من تلك المباراة.