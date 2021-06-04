بيان – إدارة الزمالك: حصلنا على وعد بالإفراج عن كافة المحتجزين خلال ساعات

الجمعة، 04 يونيو 2021 - 00:46

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

كشفت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك عن تلقيها وعد بالإفراج عن كافة المحتجزين من جماهير الفريق خلال ساعات.

كان الأمن قد احتجز مجموعة من الزمالك ضمن إجراءات تفريق التجمعات أثناء استقبال جماهير النادي لفريق السلة العائد من رواندا بعد الفوز ببطولة إفريقيا.

وقالت اللجنة في بيانها: "نتابع أولا بأول موقف جماهير الزمالك المحتجزة من قبل أجهزة الأمن، وأجرينا اتصالاتنا بجميع الجهات الأمنية لاستطلاع الموقف القانوني للمحتجزين، وأرسلنا فريقا من المحامين بالشئون القانونية بالنادي للإفراج عنهم.

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وأضاف البيان "حصلنا على وعد من الجهات الأمنية بالإفراج عن كل الجماهير المحتجزة خلال الساعات المقبلة، والذين تما الإفراج عن عدد كبير منهم بالفعل".

وكان عدد من جماهير الزمالك الذين كانوا يرغبون في استقبال بعثة فريق السلة العائدة ببطولة إفريقيا من رواندا قد تم احتجازهم على خلفية قرار منع التجمعات بسبب جائحة كورونا.

الزمالك توج ببطولة إفريقيا لكرة السلة للمرة الثانية في تاريخه، والأولى بشكلها الجديد تحت رعاية NBA.

كرة سلة الزمالك
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