يورو تحت 21 – ألمانيا تضرب موعدا مع البرتغال في النهائي

الجمعة، 04 يونيو 2021 - 00:31

كتب : عبد الرحمن فوزي

منتخب ألمانيا دون 21 عاما

تأهل منتخب ألمانيا إلى نهائي بطولة يورو تحت 21 عام بعدما أقصي منتخب هولندا، ليلاقي منتخب البرتغال في المباراة النهائية.

وفاز منتخب ألمانيا على منتخب هولندا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهم في نصف نهائي البطولة على ملعب سوستوي في المجر.

سجل فلوريان فيرتز هدفا المنتخب الألماني، بينما سجل بير شورز هدف المنتخب الهولندي الوحيد.

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تقدم فيرتز الهدف الأول لألمانيا مبكرا بعد 30 ثانية من بداية اللقاء، بعدما تلقي عرضية من توماس نشيما داخل منطقة الجزاء ليضعها بقدمه في المرمي مباشرة.

وفي الدقيقة الثامنة عزز فيرتز تقدم منتخب بلاده بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الـ 67 قلص بير شورز الفارق لهولندا بعدما تابع رأسية أخرجها الدفاع ليسددها مباشرة في المرمي، ولكن هدف شورز لم يكفي منتخب هولندا من أجل العودة في المباراة.

وكانت البطولة والتي تستضيفها سلوفينيا والمجر بشكل مشترك، قد بدأت في 24 مارس الماضي، وتوقفت بانتهاء دور المجموعات بسبب ضغط الوقت، قبل أن يتم استئنافها بداية من دور ربع النهائي في 31 مايو.

وتقام المباراة النهائية بين البرتغال وألمانيا يوم الأحد 6 يونيو الجاري، على ملعب ستوزيك سبورتس في سلوفينيا.

ويعد منتخب إسبانيا هو حامل لقب آخر نسخة من البطولة، والتي أقيمت على الأراضي الإيطالية في 2019.

ويحمل كل من المنتخب الإيطالي والمنتخب الإسباني الرقم القياسي كالأكثر فوزا باللقب في خمس مناسبات لكل منهما.

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