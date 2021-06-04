سكالوني عن نقل كوبا أمريكا للبرازيل: الأوضاع هناك أسوأ من الأرجنتين

الجمعة، 04 يونيو 2021 - 00:18

كتب : عبد الرحمن فوزي

سكالوني - الأرجنتين

أعلن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين عن رفضه لإسناد تنظيم بطولة "كوبا أمريكا" للبرازيل بعدما كان من المقرر إقامتها في بلاده.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم نقل البطولة للبرازيل بعد اعتذار الأرجنتين عن استضافتها بسبب الوضع الصحي الخاص بفيروس كورونا في البلاد.

وكان من المقرر أن تقام البطولة بتنظيم مشترك بين الأرجنتين وكولومبيا قبل أن يتم سحب التنظيم من كولومبيا بسبب الاحتجاجات السياسية التي شهدتها.

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وقال سكالوني في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "منذ وقت قصير، كانت الناس تتحدث عن مشكلة دولتنا في استضافة البطولة وعن جهود الحكومة والاتحاد للعبها في الأرجنتين، كولومبيا كانت قد استسلمت بالفعل، ولكن بالنهاية كانت قد قررت عدم استضافتها معنا لأسباب صحية".

وتابع "الآن تغير الوضع وأصبحنا مضطرين للسفر للبرازيل، وهذا يوضح كل شيء بالطبع، البرازيل في نفس وضعنا (الصحي) إن لم تكن أسوأ منا، هذا قرار من الصعب جدا قبوله، ولكن رغم كل شيء يجب علينا أن نلعب ونقدم أفضل ما لدينا هناك".

وأضاف "لا يزال هناك الكثير من الأمور المجهولة، مثل أماكن الإقامة وملاعب التدريب، تغير منظورنا كثيرا لأننا في السابق كنا نعلم أين سنعسكر مع اتخاذ جميع الاحتياطات، والآن نحن أمام هذا الوضع الذي يظل مقلقا لأنه ليس المكان المثالي".

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع منتخب تشيلي في افتتاحية البطولة يوم الأحد الموافق 13 يونيو المقبل.

ووقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولي بجانب كل من تشيلي، وأوروجواي، وباراجواي، وبوليفيا.

وفازت الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا 14 مرة، لتكون ثاني أكثر منتخب تحقيقا للقب بعد أوروجواي التي فازت بها في 15 مرة من قبل.

ويعتبر منتخب البرازيل هو حامل لقب البطولة في النسخة الماضية والتي أقيمت على أرضه في عام 2019.

كوبا أمريكا منتخب الأرجنتين
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