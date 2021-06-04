شوقي غريب: سنعقد جلسة للتنسيق مع الأهلي بعد مباراتي الترجي.. وقد لا أضم الشناوي

الجمعة، 04 يونيو 2021 - 00:13

كتب : FilGoal

شوقي غريب - تتويج المنتخب الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

أوضح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن أنه سيعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لتنسيق عملية اختيار اللاعبين للمشاركة في الأولمبياد.

وتقام فعاليات كرة القدم في الأولمبياد في الفترة ما بين 21 يوليو وحتى 7 أغسطس، لكن سيحتاج المنتخب لدخول فقاعة طبية قبل هذه الفترة.

وفي حالة فوز الأهلي على الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، سيخوض نهائي المسابقة يوم 17 يوليو، وهو ما قد يتعارض مع المنتخب الأولمبي.

وقال شوقي غريب لقناة "on time sports 2": "نحن سنمثل مصر في محفل عالمي والأهلي يمثل مصر في محفل قاري".

وأضاف "عقب مباراتي الترجي سنعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ لتنسيق عملية اختيار اللاعبين لقائمة المنتخب في الأولمبياد".

وواصل "قد لا أضم محمد الشناوي إذا لم تحدث أي مشكلة في حراسة مرمى المنتخب الأولمبي".

وتابع "قد أضم قلبي دفاع من فوق السن لقائمة المنتخب الأولمبي".

واستمر "قمت باختيار 8 لاعبين من فوق السن لكي اختار منهم 3 لاعبين، وقراري الأخير بشأن القائمة كاملة سيكون يوم 30 يونيو".

وعن عمر مرموش لاعب سانت باولي والمنضم للمنتخب، قال: "يعاني من إصابة بسيطة في الوقت الحالي ونسبة مشاركته في الأولمبياد مثل باقي اللاعبين".

وحول ضم محمد صلاح للقائمة، أتم "ننتظر رد ليفربول علينا".

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