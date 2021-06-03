البدري: أمتلك بدلاء لصلاح.. وهذه اختياراتي لثلاثي المنتخب الأولمبي

وضح حسام البدري المدير الفني للمنتخب أن العناصر المحترفة كانت في حاجة للحصول على راحة بعد نهاية الموسم في أوروبا مشيرا إلى وجود بدلاء لمحمد صلاح في المنتخب.

وقال البدري لقناة "on time sports 2": "طاهر محمد يحتاج لتطوير مستواه في الفترة المقبلة"

وأضاف "مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو هم بدلاء محمد صلاح"

وتابع "مركز الظهير الأيمن لا يوجد به استقرار وأحيانا نستعين بعمر جابر في هذا المركز كما أنه قادر على اللعب في وسط الملعب في طريقة 4-3-3".

وأكمل "في الوسط الملعب مع محمد النني وعمرو السولية؟ لقد عاد حمدي فتحي ونتابع نبيل عماد "دونجا" لكنه يحتاج للتطور في بعض الجوانب، بالإضافة لتواجد طارق حامد".

واستمر "محمد عبد الشافي لاعب مميز للغاية وقادر على التواجد في المنتخب، وهو اللاعب الأمثل للعب في هذا المركز بسبب فنياته وأخلاقيته فلماذا لا يتواجد؟".

وواصل "نتابع محمود علاء وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف لأنه يلعب كظهير أيسر أيضا بالإضافة لعلي جبر في قلب الدفاع وفي الهجوم نتابع شكري نجيب وأحمد مدبولي وعمرو جمال".

وأردف "سننتظر حتى شهر سبتمبر لكي يتضح موقف إصابة تريزيجيه".

وواصل "فؤجئت لأن شوقي غريب طلب مني أن أُلقي كلمة على لاعبي المنتخب الأولمبي أثناء حضوري للمران".

وعن عدم لعب مباراة ودية في التوقف الدولي الحالي، قال: "كنا سنلعب ضد بوروندي قبل مواجهتي الجابون وأنجولا لتنفيذ أفكاري قبل المباريات الرسمية".

واستمر "اللاعبون المحترفون في حاجة للراحة قبل الموسم الجديد".

وشدد "لدينا 5 لاعبين على الأقل يلعبون في المنتخب الأولمبي. فهل كنت لأضمهم للمنتخب أم أتركهم لشوقي غريب لكي يستعدوا للأولمبياد؟".

وأردف "سنلعب مباريات تصفيات كأس العالم لأجل تحسين تصنيف المنتخب".

وأكد "نحن منتخب جبار ومن سيصل للمرحلة الأخيرة من التصفيات سيكونوا 10 منتخبات جبارين".

وأضاف "أتمنى أن تكون المباريات غدا لكي نصل للهدف المطلوب (الوصول لكأس العالم)".

وأتم "إذا كنت مكان شوقي غريب في المنتخب الأولمبي ولدي الفرصة لاختيار ثلاثي فوق السن؟ سأختار محمد صلاح ومحمد الشناوي وأحمد حجازي".