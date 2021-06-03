سيليسين يهاجم دي بور: لم أشعر في حياتي بالعجز والغضب مثل الآن

الخميس، 03 يونيو 2021 - 22:11

كتب : FilGoal

كاسبر سيليسين

هاجم ياسبر سيليسين حارس فالنسيا والمنتخب الهولندي، مدرب المنتخب فرانك دي بور بعد استبعاده من القائمة النهائية لخوض بطولة يورو 2020.

وجاء استبعاد سيليسين بعد إصابته بفيروس كورونا، ليقرر دي بور استبعاده واستدعاء ماركو بيزوت حارس فينورد بدلا منه.

وقال سيليسين في تصريحاته لصحيفة تيليجراف الهولندية: "لم أشعر في حياتي بالعجز والغضب والرعب مثل الآن، ليس لدي فكرة عما تغير، وذلك يجعل الوضع أكثر سخرية".

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وتابع "القوانين تسمح باستبدال الحارس خلال البطولة، وكان هناك متسع من الوقت".

سيليسين أوضح "أول يوم أصبت بنزلة برد ولكن بعد لم أعاني من مشاكل، وأن تقول إني لست في حالة جيدة؟ أنا والمدرب لن نتفق على ذلك أبدا، أنا أريد أن أتجنب أن أظل ساكنا لمدة ثلاثة أسابيع، وبعد ذلك يستدعوني ويتم اتهامي بأنني غير لائق أنا أعلم تلك القصة".

باستبعاد سيليسين أصبح الحراس الثلاثة في قائمة منتخب هولندا لبطولة اليورو هم ماركو بيزوت، ومارتن ستكلنبرج، وتيم كرول.

ويستعد المنتخب الهولندي لمواجهة أوكرانيا في أولى مبارياته في البطولة، والتي ستقام في 13 يونيو المقبل على ملعب يوان كرويف أرينا في هولندا.

ويقع منتخب هولندا في المجموعة الثالثة بجانب كل من أوكرانيا، والنمسا، ومقدونيا الشمالية.

ويسعي المنتخب الهولندي للتويج باللقب الثاني في تاريخه ببطولة اليورو، بعدما توج به مرة وحيدة في عام 1988.

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