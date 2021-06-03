يورو تحت 21 – البرتغال إلى النهائي بعد إقصاء إسبانيا

الخميس، 03 يونيو 2021 - 22:04

كتب : عبد الرحمن فوزي

فابيو فييرا يحتفل بهدف شباب البرتغال في إسبانيا

تأهل منتخب البرتغال إلى نهائي بطولة يورو تحت 21 سنة بعدما أقصى إسبانيا، ليلاقي الفائز بين منتخبي هولندا وألمانيا في المباراة النهائية.

وفاز منتخب البرتغال على منتخب إسبانيا بهدف واحد، سجله خورخي كوينكا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ81، في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي البطولة.

وكانت البطولة والتي تستضيفها سلوفينيا والمجر بشكل مشترك، قد بدأت في 24 مارس الماضي، وتوقفت بانتهاء دور المجموعات بسبب ضغط الوقت، قبل أن يتم استئنافها بداية من دور ربع النهائي في 31 مايو.

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وتقام المباراة النهائية بين البرتغال والفائز من المباراة الجارية حاليا بين هولندا وألمانيا يوم الأحد 6 يونيو الجاري، على ملعب ستوزيك سبورتس في سلوفينيا.

ويعد منتخب إسبانيا هو حامل لقب آخر نسخة من البطولة، والتي أقيمت على الأراضي الإيطالية في 2019.

ويحمل كل من المنتخب الإيطالي والمنتخب الإسباني الرقم القياسي كالأكثر فوزا باللقب في خمس مناسبات لكل منهما.

يورو تحت 21 سنة إسبانيا البرتغال
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