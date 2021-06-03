حوار – شيكابالا يكشف كواليس مباراة السلة الملغاة أمام الأهلي.. وعلاقة فرق الزمالك الرياضية

كشف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، كواليس مباراة الزمالك والأهلي الملغاة في دوري السلة.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

مراقب مباراة الزمالك والأهلي في دوري السلة بالموسم الحالي، قرر إلغاء مباراة الفريقين على صالة الزمالك بسبب تواجد الجماهير في المدرجات، ومن بينهم شيكابالا ولاعبي الفرق الرياضية بالنادي.

وقال شيكابالا عن كواليس تلك الواقعة في تصريحات لقناة الزمالك: "بمجرد استقلالي السيارة بعد مباراة السلة الملغاة، بكيت بمفردي".

وأضاف "لا أعرف لماذا فعلوا ذلك معي؟ بالتالي حين يقوم لاعبي السلة بذلك معي، فهذا أمر كبير ويشكروا عليه. لا يفعل ذلك سوى فريق من الرجال".

مصطفى كيجو لاعب سلة الزمالك تحدث بدوره عن الواقعة فقال "قبل مباراة الأهلي التي ألغيت تحدثت مع شيكابالا صباحا وقلت له إننا سنواجه الأهلي وسيحدث مشاكل لعدم دخول الجماهير وإذا جئت سيسمحوا لهم بالدخول".

واستمر "قال إنه يعرف وسينهي تدريبه الساعة الخامسة، وسيكون في الصالة بعدها مباشرة. حين وصلنا في النهاية بأن لعب المباراة مرهون بخروج شيكابالا، اخترنا بقاء شيكابالا رغم إننا كنا بحاجة للنقاط بسبب الترتيب".

وانتقل شيكابالا بعد ذلك للحديث عن تتويج الزمالك ببطولة إفريقيا لكرة السلة، فقال "أقول لفريق السلة، أنتم لا تعرفون كيف أسعدتم الجماهير".

وواصل "الناس كانوا يشاهدون المباريات على المقاهي مثل مباريات كرة القدم تماما. إن شاء الله تعبكم لن يذهب هباء، والإدارة الجديدة ستلبي طلباتكم".

قائد الزمالك استرسل "فريق السلة كان يعاني مشاكل كثيرة جدا لا يمكن حتى أن تقال قبل السفر لبطولة إفريقيا. لكنهم أغلقوا الأبواب على أنفسهم بقيادة مدرب عظيم، وعقدوا العزم على الفوز باللقب. تشعر بأن حتى إذا تقدم المنافس، سنعود ونحقق الفوز. طالما يملك الفريق الروح وكأنهم رجل واحد، تأكد أنهم سيحصدوا اللقب".

"لن أقول أسماء بعينها، لكنني كنت سعيدا وأنا أشاهد فريق سلة الزمالك لأنني أحب اللعبة من الأساس وأفهمها. خاصة أنني أعلم كيف عانى هؤلاء اللاعبين وكيف وصلوا إلى هنا بالتعب والشقاء".

وعن رفع هيثم السحرتي قائد فريق السلة لكأس إفريقيا بنفس طريقته، قال شيكابالا "نحن في نادي الزمالك تربطنا علاقة قوية جميعا. كنا قد اتفقنا بأننا إذا سجلنا هدفا في الجونة، سنحتفل بطريقة السلة لكن الله لم يرد. في المباريات المقبلة مع أول هدف نسجله، سنحتفل بطريقة السلة".

وتحدث شيكابالا كذلك عن فريق الكرة، فقال "جمهور الزمالك يتعب مثلنا تماما. يرون الظلم الذي يتعرض له ناديهم، لكن هذا قدرنا كمحبين لنادي الزمالك، وأعدهم بأننا سنقاتل للفوز بالدوري رغم ما يحدث بعيدا عن الكرة".

وأوضح "أن نخرج من الإسكندرية لمواجهة الزمالك ثم إلى السويس لمواجهة الإسماعيلي ثم إلى الجونة، وبعد ذلك يخرجون ويقولون إن الفريق الآخر هو من يلعب أكثر. على من تضحكون؟ جماهير الزمالك تفهم ويعرفون ما يحدث في فريقهم، لكننا نعدهم بأننا سنحارب للفوز باللقب".

وأخيرا، تحدث شيكابالا عن علاقة الفرق الرياضية بالنادي ببعضها، فقال "الجمهور لا يعلم ما الذي يحدث مع الفرق الرياضية. نحن في الزمالك تربطنا علاقة قوية تحديدا بين فرق القدم، واليد، والسلة".

وأتم "الجماهير ترانا ونحن نلعب، لكن لا ترى مثلا لاعب كرة حين ينتظره شخص بالخارج ويهدده بأخذ سيارته إذا لم يحصل على قيمة الشيك بسبب تأخر المستحقات. نحن نلعب رغم أمور كثيرة جدا تحدث معنا ولا نتحدث، فقط لأننا زملكاوية.

كان الزمالك قد توج ببطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة للمرة الثانية في تاريخه، ولأول مرة في نسختها الجديدة برعاية NBA.

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