تايكوندو – تدريبات مكثفة لمنتخب مصر استعدادا لبطولة إفريقيا في السنغال

خاض منتخب مصر للتايكوندو تدريبات بدنية مكثفة صباح اليوم الخميس في مقر إقامة البعثة في السنغال استعدادا للمشاركة في البطولة الإفريقية.

وأجرى المنتخب مرانه تحت قيادة المدير الفني له المكسيكي أوسكار حيث يواصل كل اللاعبين الاستعدادات على قدم وساق للبطولة التي ستنطلق بعد غد السبت.

وظهرت الجميع بشكل جيد خلال المران في ظل رغبتهم في تقديم بطولة قوية والمنافسة بقوة على اللقب.

واكتمل عقد المنتخب بوصول الثنائي عبد الرحمن وائل ونور حسين إلى السنغال صباح اليوم بصحبة رئيس الجهاز الطبي للمنتخب حسن كمال والطبيب حاتم كمال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري.

وتضم البعثة المصرية على مستوى الرجال كل من: عمر شراقي وزن تحت 54 كجم ومصطفى فرج 58 كجم وأحمد وائل 63 كجم وعبد الرحمن وائل 68 كجم وعبد الرحمن خلف 74 كجم وسيف عيسى 80 كجم وأحمد الراوي 87 كجم.

أما على مستوى السيدات فيمثل مصر كل من شهد سامي في وزن تحت 46 كجم ونور حسين تحت 49 كجم ومنة مدحت 53 كجم وأشرقت أحمد 57 كجم وروان رفاعي 62 كجم وهداية ملاك 67 كجم وميسون إيهاب 73 كجم وتقى شعبان وزن فوق 73 كجم.