لو باريزيان: الموافقة على تقليل عدد فرق الدوري الفرنسي

صوتت فرق الدوري الفرنسي لصالح فكرة تقليل عدد الفرق المشاركة في الدوري من 20 إلى 18 فريقا بداية من موسم 2023/2024، وفقا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية.

وكشفت الصحيفة إن 19 فريقا من المشاركين قد وافقوا على التصويت لصالح تقليل عدد الفرق، بينما رفض فريق واحد فقط القرار، وهو نادي ميتز.

وللوصول للعدد المطلوب، سيلجأ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لهبوط أربعة فرق في موسم 2022/2023 للدرجة الثانية، بينما سيصعد فريقين فقط من الدرجة الثانية للدرجة الأولي، ليكون العدد النهائي لفرق الدوري 18 فريقا مع انطلاقة موسم 2023/2024.

وقرر فينسينت لابرون رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تنفيذ ذلك القرار في الموسم بعد المقبل لتقليل القلق بين الفرق المشاركة.

وتعد أبرز أسباب ذلك القرار هو نظام دوري أبطال أوروبا الجديد، والذي سيجعل الفرق تخوض مباريات أكثر خلاله، لذلك قرر الاتحاد الفرنسي تقليل عدد مباريات الدوري لتتمكن الفرق من المواصلة.

ويقام الدوري الفرنسي بمشاركة 20 فريقا منذ موسم 2002/2003، بعدما كان يقام بمشاركة 18 فريق حتى موسم 2001/2002.

وتوج ليل بطلا للدوري الفرنسي في الموسم المنقضي بجمع 83 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني.

تتويج ليل أنهي هيمنة باريس سان جيرمان على الدوري الفرنسي، بعد تتويجه بالمسابقة في ثلاث نسخ متتالية، وحصوله على اللقب في سبع مناسبات خلال الثمانية مواسم السابقة.

ويعد سانت إتيان هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب الدوري الفرنسي في 10 مناسبات ويليه باريس سان جيرمان بـ 9 ألقاب.