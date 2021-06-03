في الدرجة الثانية – حرس الحدود يفوز على فاركو وينفرد بصدارة مجموعة بحري

أُقيمت اليوم الخميس مباريات الجولة 25 لمجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية.

وانتصر حرس الحدود على فاركو بهدفين مقابل هدف ليعتلي صدارة المجموعة برصيد 52 نقطة ويتوقف رصيد فاركو عند 51 نقطة في المركز الثاني.

سجل لحرس الحدود مصطفي صبحي ومحمد الجابري وسجل لفاركو علي بهيج.

وفاز أبو قير للأسمدة على بني عبيد بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد الفريق للنقطة 45 في المركز الثالث.

وانتصر المنصورة على دمنهور بهدف دون رد سجله أحمد عبدالعال ليرتفع رصيد الفريق إلى 32 نقطة.

واكتسح كفر الشيخ ضيفه الحمام برباعية نظيفة سجلها محمد يوسف ومصطفي حمادة وعبدالمنعم عبدالنصير وأحمد جمعة ليرتفع رصيد الفريق للنقطة 25.

وتفوق سبورتنج على بيلا بهدفين دون رد سجلهما محمد رمضان وعلي دياب ليرتفع رصيد الفريق للنقطة 32.

وتعادل المالية بكفر الزيات مع الرجاء دون أهداف وهي نفس نتيجة مباراتي الجزيرة مع بلدية المحلة ودكرنس مع الأولمبي.