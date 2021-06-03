بعد المطالبات بإلغائها.. رئيسة أولمبياد طوكيو تكشف مصير الدورة النهائي

كشفت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة لـ أولمبياد طوكيو 2020 عن مصير الدورة النهائي بعد المطالبات بإلغاء البطولة.

وقالت هاشيموتو في تصريحاتها لصحيفة نيكان سبورت اليابانية: "لا يمكننا التأجيل مرة أخرى، ليس من الطبيعي إقامة الألعاب الأولمبية في هذا الوضع".

وتابعت "سيكون التحدي الأكبر هو كيفية تحكمنا في تدفق الناس وإدارته، في حالة انتشر الوباء وارتقى لمستوى الأزمة أو حالة الطوارئ، أعتقد بأنه يجب علينا أن نكون مستعدين لتنظيم تلك الدورة بدون أي متفرج".

وأضافت "جاهزون تماما بفضل إجراءات الوقاية من العدوى، ولجعل كل اليابان تشعر بالأمان والترحيب بكم، أطلب منكم جميعا أن تكونوا مسئولين عن أفعالكم وأن تلعبوا وفقا للقواعد".

الرئيس الياباني كان قد تحدث عن ثقته في قدرة بلاده على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية قائلا: "لدي انطباع بأنني أسمع خطوات أقدام الرياضيين المتجهين إلى طوكيو".

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت مسبقا عن عدم السماح للجماهير الوافدة من خارج اليابان لحضور الدورة، والاكتفاء بالجماهير المقيمة داخل البلاد.

دورة الألعاب الأولمبية تأجلت من العام الماضي بعد انتشار فيروس كورونا، ليتم تحديد موعد جديد لها لتبدأ في يوم 23 يوليو المقبل، على أن تنتهي في 8 أغسطس.