طبيب الأهلي: متولي يعاني من إجهاد.. وإصابة وليد سليمان خفيفة

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي عن حالة وليد سليمان ومحمود متولي بعد مباراة الفريق الودية ضد مصر للتأمين.

وتعادل الأهلي مع مصر للتأمين وديا، اليوم الخميس، بهدفين لكل فريق وكان محمود متولي قد غادر المباراة بسبب الإصابة في الدقيقة 40.

وقال أحمد أبو عبلة لموقع ناديه الرسمي: "متولي اشتكى من الإجهاد في العضلة الخلفية وسيجري أشعة سونار لتحديد قوة الإصابة وإمكانية مشاركته في المباريات المقبلة".

وتابع "من الطبيعي أن يتعرض للإجهاد بسبب غيابه عن الملاعب لفترة طويلة".

وعاد متولي للمشاركة مع الأهلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في الموسم الماضي.

أما عن وليد سليمان، فقال: "تعرض لشد خفيف في منشأ العضلة الأمامية".

وتابع "من المنتظر أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل الفريق عليها".

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قد قرر منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 6 أيام من التدريبات الجماعية.