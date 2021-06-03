موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات الجماعية

الخميس، 03 يونيو 2021 - 19:56

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي الرئيسي في قطر قبل لقاء نهضة بركان

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة لمدة 6 أيام من التدريبات الجماعية.

قرار موسيماني يأتي بعد تعادل الأهلي مع مصر للتأمين، وديا، بهدفين لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية بداية من غد الجمعة وحتى يوم الخميس المقبل.

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ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الخميس المقبل بعد نهاية فترة الراحة السلبية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 19 يونيو الجاري.

الأهلي بيتسو موسيماني
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