استبعاد ترينت أرنولد من قائمة إنجلترا لـ يورو 2020

الخميس، 03 يونيو 2021 - 19:47

كتب : FilGoal

أرنولد - مدافع منتخب إنجلترا

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن استبعاد الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد من قائمة المنتخب التي تستعد للمشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بسبب الإصابة.

ترينت أرنولد

النادي : ليفربول

إنجلترا

وكان ألكسندر أرنولد قد غادر مباراة إنجلترا والنمسا الودية، أمس، الأربعاء بسبب الإصابة.

وأوضحت الأشعة المقطعية التي أجراها ألكسندر أرنولد عدم قدرته على المشاركة في البطولة مع إنجلترا.

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وأكدت الاتحاد الإنجليزي في بيانه الرسمي أن ساوثجيت سيحدد ما إذا كان سيضم بديلا لألكسندر أرنولد من عدمه بعد مباراة رومانيا الودية التي ستُلعب يوم الأحد المقبل.

ونشر ليفربول بيانا رسميا أوضح فيه أن اللاعب سيعود لمقر تدريبات النادي لكي يبدأ برنامج إعادة التأهيل لكي يكون جاهزا قبل بداية الموسم المقبل.

وأكدت شبكة "ذا أثليتك" أن ساوثجيت يفكر في ضم لاعبا من الخماسي: بن وايت، بن جودفري، جيمس وارد براوس، جيسي لينجارد أو أولي واتكينز بدلا من ألكسندر أرنولد.

ورغم أن الخماسي السابق لا يلعب كظهير أيمن لكن تواجد 3 لاعبين يستطعيون شغل هذا المركز في القائمة، وهم: كيران تريبير ورييس جيمس وكايل ووكر قد يجعل ساوثجيت يضم لاعبا يلعب في مركز مختلف.

ولعب ألكسندر أرنولد 13 مباراة دولية وسجل هدفا واحدا.

ترينت ألكسندر أرنولد
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