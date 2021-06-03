إصابة متولي وعودة نيدفيد.. الأهلي يتعادل مع مصر للتأمين وديا

عاد كريم نيدفيد للمشاركة بعد غياب طويل، فيما خرج محمود متولي مصابا في ظهوره الأول خلال ودية الأهلي ومصر للتأمين.

تعادل الأهلي مع مصر للتأمين بهدفين لكل فريق على ملعب "مختار التتش" في مباراة ودية، ضمن استعدادات الأهلي لمباراة الترجي بنصف نهائي دوري الأبطال.

المباراة شهدت عودة محمود متولي للمشاركة لأول مرة منذ شهر أغسطس للعام الماضي، قبل أن يغادر اللقاء مصابا. كريم نيدفيد شارك أيضا لأول مرة منذ أكثر من سنتين.

بيتسو موسيماني بدأ اللقاء بتشكيل من البدلاء والأساسيين. مروان محسن عاد للمشاركة بعد العودة من الإصابة، وعاد محمود متولي للمشاركة في الدفاع لأول مرة منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي أمام أسوان في شهر أغسطس الماضي.

وجاء تشكيل الأهلي الأساسي كالتالي:

حارس: علي لطفي.

الدفاع: أحمد نبيل "كوكا" -ياسر إبراهيم – سعد سمير - رامي ربيعة.

الوسط: محمود متولي – حمدي فتحي.

أمامهما: وليد سليمان – وليد مصطفى – محمود عبد المنعم "كهربا".

الهجوم: مروان محسن.

وصف المباراة

الأهلي تقدم في الدقيقة التاسعة عن طريق وليد سليمان. كرة من الدفاع عائدة وقطعها وليد سليمان وانفرد، ثم سدد في المرمى مسجلا الأول.

وفي الدقيقة الـ26 يرسل رامي ربيعة عرضية من الجبهة اليمنى، يسددها مروان محسن رأسية تمر بجوار قائم حارس مصر للتأمين ليستمر تقدم الأهلي بهدف.

ويهدر كهربا فرصة مؤكدة في الدقيقة الـ27 بعد انفراد بالمرمى.

وفي الدقيقة 35 يهدر حمدي فتحي فرصة جديدة للتهديف بعد أن تلقى الكرة من مروان محسن ليسددها أعلى العارضة.

محمود متولي تعرض لإصابة في الدقيقة الـ 40 وخرج ممسكا العضلة الخلفية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي.

محمود متولي خرج مصابًا في ودية الأهلي أمام مصر للتأمين pic.twitter.com/1dFstBZTkt — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 3, 2021

الشوط الثاني

مصر للتأمين تعادل في الدقيقة الـ50 عن طريق محمد زكي الذي راوغ سعد سمير ثم راوغ علي لطفي وسجل التعادل في المرمى.

وكاد مصر للتأمين يسجل الثاني عن طريق محمد زكي في الدقيقة الـ51، لكن القائم الأيسر لعلي لطفي منع الهدف.

ولم يكتف مصر للتأمين بذلك، فأضاف الثاني في الدقيقة الـ65 عن طريق علاء شعبان الذي راوغ من الجهة اليسرى، ثم سدد في الزاوية الضيقة لعلي لطفي.

وشهدت الدقيقة الـ75 مشاركة كريم وليد "نيدفيد" بدلا من أحمد نبيل "كوكا". مشاركة هي الأولى لـ كريم وليد منذ سنتين و53 يوما من الإصابة.

للمرة الأولى منذ سنتين و53 يوما..كريم نيدفيد يشارك مع الأهلي بدلا من أحمد نبيل كوكا أمام مصر للتأمين pic.twitter.com/TIZknldWAD — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 3, 2021

الأهلي أدرك التعادل أخيرا في الدقيقة الـ85 عن طريق المهاجم الشاب محمد نصير. طولية إلى فهد جمعة الذي استلم الكرة ثم مرر إلى محمد نصير الذي سدد في المرمى مسجلا الثاني للأهلي، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.

video:1