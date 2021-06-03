إصابة متولي وعودة نيدفيد.. الأهلي يتعادل مع مصر للتأمين وديا

الخميس، 03 يونيو 2021 - 19:28

كتب : أحمد الخولي

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف وليد سليمان في مصر للتأمين

عاد كريم نيدفيد للمشاركة بعد غياب طويل، فيما خرج محمود متولي مصابا في ظهوره الأول خلال ودية الأهلي ومصر للتأمين.

تعادل الأهلي مع مصر للتأمين بهدفين لكل فريق على ملعب "مختار التتش" في مباراة ودية، ضمن استعدادات الأهلي لمباراة الترجي بنصف نهائي دوري الأبطال.

المباراة شهدت عودة محمود متولي للمشاركة لأول مرة منذ شهر أغسطس للعام الماضي، قبل أن يغادر اللقاء مصابا. كريم نيدفيد شارك أيضا لأول مرة منذ أكثر من سنتين.

أخبار متعلقة
مصيلحي لـ في الجول: لم نتحدث مع الأهلي لضم مروان محسن.. والدخول فى مفاوضات أمر مستحيل اتحاد الكرة يحدد مواعيد ثلاث مباريات لـ بيراميدز في الدوري بينهم مواجهة الأهلي مصدر من الترجي لـ في الجول: سنتقدم باستئناف ضد عقوبة الخنيسي.. وكاف حذرنا قبل مباراة الأهلي في ظهوره الأول.. متولي يغادر ودية الأهلي ومصر للتأمين مصابا

بيتسو موسيماني بدأ اللقاء بتشكيل من البدلاء والأساسيين. مروان محسن عاد للمشاركة بعد العودة من الإصابة، وعاد محمود متولي للمشاركة في الدفاع لأول مرة منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي أمام أسوان في شهر أغسطس الماضي.

وجاء تشكيل الأهلي الأساسي كالتالي:

حارس: علي لطفي.

الدفاع: أحمد نبيل "كوكا" -ياسر إبراهيم – سعد سمير - رامي ربيعة.

الوسط: محمود متولي – حمدي فتحي.

أمامهما: وليد سليمان – وليد مصطفى – محمود عبد المنعم "كهربا".

الهجوم: مروان محسن.

وصف المباراة

الأهلي تقدم في الدقيقة التاسعة عن طريق وليد سليمان. كرة من الدفاع عائدة وقطعها وليد سليمان وانفرد، ثم سدد في المرمى مسجلا الأول.

وفي الدقيقة الـ26 يرسل رامي ربيعة عرضية من الجبهة اليمنى، يسددها مروان محسن رأسية تمر بجوار قائم حارس مصر للتأمين ليستمر تقدم الأهلي بهدف.

ويهدر كهربا فرصة مؤكدة في الدقيقة الـ27 بعد انفراد بالمرمى.

وفي الدقيقة 35 يهدر حمدي فتحي فرصة جديدة للتهديف بعد أن تلقى الكرة من مروان محسن ليسددها أعلى العارضة.

محمود متولي تعرض لإصابة في الدقيقة الـ 40 وخرج ممسكا العضلة الخلفية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي.

الشوط الثاني

مصر للتأمين تعادل في الدقيقة الـ50 عن طريق محمد زكي الذي راوغ سعد سمير ثم راوغ علي لطفي وسجل التعادل في المرمى.

وكاد مصر للتأمين يسجل الثاني عن طريق محمد زكي في الدقيقة الـ51، لكن القائم الأيسر لعلي لطفي منع الهدف.

ولم يكتف مصر للتأمين بذلك، فأضاف الثاني في الدقيقة الـ65 عن طريق علاء شعبان الذي راوغ من الجهة اليسرى، ثم سدد في الزاوية الضيقة لعلي لطفي.

وشهدت الدقيقة الـ75 مشاركة كريم وليد "نيدفيد" بدلا من أحمد نبيل "كوكا". مشاركة هي الأولى لـ كريم وليد منذ سنتين و53 يوما من الإصابة.

الأهلي أدرك التعادل أخيرا في الدقيقة الـ85 عن طريق المهاجم الشاب محمد نصير. طولية إلى فهد جمعة الذي استلم الكرة ثم مرر إلى محمد نصير الذي سدد في المرمى مسجلا الثاني للأهلي، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.

في الدوري الأهلي مصر للتأمين وليد سليمان محمود متولي كريم نيدفيد
نرشح لكم
أخر الأخبار
لن يشارك في اليورو.. استبعاد ألكسندر أرنولد من قائمة إنجلترا بسبب الإصابة 55 ثاتيه | يورو 2020
إصابة متولي وعودة نيدفيد.. الأهلي يتعادل مع مصر للتأمين وديا 19 دقيقة | الدوري المصري
حكم بوروندي لمباراة بيراميدز والرجاء في الكونفدرالية.. ومهدي عبيد حكما للفيديو 29 دقيقة | إفريقيا
"بعد فترة من التفكير".. لابورتا: كومان مستمر مع برشلونة 56 دقيقة | الدوري الإسباني
في ظهوره الأول.. متولي يغادر ودية الأهلي ومصر للتأمين مصابا ساعة | الدوري المصري
بيبي الذي لا تعرفه.. الوحش الهادئ مازال قادرا على القتال ساعة | تقرير في الجول
رومانو: كومان مستمر في برشلونة.. وهذا موقف التعاقد مع ديباي وفينالدوم ساعة | الدوري الإسباني
"نهاية التجربة الرائعة".. بن عطية يعلن رحيله عن الدحيل 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 2 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 3 بسبب تتويج فياريال.. جالاتاسراي قد يفقد مصطفى محمد في أول مباراة أوروبية 4 انتهت حسم دوري الطائرة - الأهلي (25)-(22) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب
قد ينال إعجابك