"بعد فترة من التفكير".. لابورتا: كومان مستمر مع برشلونة

الخميس، 03 يونيو 2021 - 18:51

كتب : FilGoal

لابورتا

كشف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن استمرار رونالد كومان في منصبه كمدير فني للفريق في الموسم المقبل.

وكانت الشكوك تحوم حول استمرار كومان في منصبه، قبل أن يعلن لابورتا الموقف النهائي للمدرب الهولندي.

وقال لابورتا في تصريحات نقلها حساب برشلونة الرسمي عبر "تويتر": "بعد فترة من التفكير اتفقنا على استمرار العقد الحالي لكومان".

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وينتهي عقد كومان مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل.

وكان كومان قد تولى تدريب برشلونة في الصيف الماضي، وهو ما جعله يستقيل من تدريب منتخب هولندا.

قرار تولي كومان المسؤولية جاء من خوسيه ماريا بارتوميو الرئيس السابق للنادي الكتالوني لذلك كان هناك بعض من الشكوك حول الاستمرار مع الإدارة الجديدة برئاسة لابورتا.

وقاد كومان برشلونة في 54 مباراة، فاز في 35 وتعادل 8 وخسر 11.

وحل برشلونة ثالثا في ترتيب الدوري الإسباني بالموسم المنصرم، كما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 ضد باريس سان جيرمان.

لكن كومان نجح في الفوز بكأس ملك إسبانيا.

برشلونة رونالد كومان جوان لابورتا في إسبانيا
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