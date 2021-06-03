في ظهوره الأول.. متولي يغادر ودية الأهلي ومصر للتأمين مصابا

في أول ظهور له منذ العودة من الإصابة، غادر محمود متولي مباراة الأهلي مع مصر للتأمين مصابا.

غادر محمود متولي ودية الأهلي ومصر للتأمين مصابا بعد 40 دقيقة من عمر اللقاء.

وظهر متولي ممسكا العضلة الخلفية أثناء خروجه من الملعب بعد إصابته بدون أي تدخل من الخصم.

محمود متولي سجل ظهوره الأول في هذا اللقاء منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

صاحب الـ28 عاما يغيب عن المشاركة منذ شهر أغسطس لعام 2020 وقت الإصابة أمام أسوان في الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 18 يونيو الجاري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يلاقي مصر للتأمين وديا حاليا على ملعب مختار التتش. ويتعادل الفريقان بهدف لكل فريق مع تبقي حوالي نصف ساعة على النهاية.

video:1