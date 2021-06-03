رومانو: كومان مستمر في برشلونة.. وهذا موقف التعاقد مع ديباي وفينالدوم

الخميس، 03 يونيو 2021 - 17:57

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

أكد فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات لدى شبكة "سكاي سبورتس" على بقاء رونالد كومان في منصبه كمدير فني لبرشلونة.

وينتهي عقد كومان مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، ويبدو وأن جوان لابورتا لن يجعل المدرب الهولندي يرحل قبل أن ينتهي عقده.

وأشار رومانو إلى أن إدارة برشلونة لا تزال تعمل على إنهاء المزيد من الصفقات.

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فبعد ضم سيرخيو أجويرو وإريك جارسيا من مانشستر سيتي في صفقتي انتقال حر، سيتعاقد النادي مع ثنائي جديد وهم: ممفيس ديباي (27 عاما) وجورجينو فينالدوم (30 عاما).

وتحاول إدارة برشلونة إقناع ديباي بالتوقيع لمدة موسمين أو 3 مواسم مع الفريق بعد نهاية عقده مع ليون.

أما بالنسبة لفينالدوم فإنه سيوقع على العقود بمجرد انتهاء الكشف الطبي.

ومن المتوقع أن يستمر تعاقد برشلونة مع فينالدوم حتى عام 2024.

وكان فينالدوم قد رحل عن ليفربول بعد نهاية تعاقده مع النادي الإنجليزي.

رونالد كومان برشلونة
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