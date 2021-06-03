رومانو: كومان مستمر في برشلونة.. وهذا موقف التعاقد مع ديباي وفينالدوم

أكد فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات لدى شبكة "سكاي سبورتس" على بقاء رونالد كومان في منصبه كمدير فني لبرشلونة.

وينتهي عقد كومان مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، ويبدو وأن جوان لابورتا لن يجعل المدرب الهولندي يرحل قبل أن ينتهي عقده.

وأشار رومانو إلى أن إدارة برشلونة لا تزال تعمل على إنهاء المزيد من الصفقات.

Ronald Koeman stays... and now Barcelona will sign new players after Eric and Agüero. Barça board pushing to sign Memphis Depay, 2/3 years contract bid on the table and club now ‘confident’. Wijnaldum will sign with Barça until 2024 once the medicals will be completed. 🔵🔴 #FCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2021

فبعد ضم سيرخيو أجويرو وإريك جارسيا من مانشستر سيتي في صفقتي انتقال حر، سيتعاقد النادي مع ثنائي جديد وهم: ممفيس ديباي (27 عاما) وجورجينو فينالدوم (30 عاما).

وتحاول إدارة برشلونة إقناع ديباي بالتوقيع لمدة موسمين أو 3 مواسم مع الفريق بعد نهاية عقده مع ليون.

أما بالنسبة لفينالدوم فإنه سيوقع على العقود بمجرد انتهاء الكشف الطبي.

ومن المتوقع أن يستمر تعاقد برشلونة مع فينالدوم حتى عام 2024.

وكان فينالدوم قد رحل عن ليفربول بعد نهاية تعاقده مع النادي الإنجليزي.