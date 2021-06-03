"نهاية التجربة الرائعة".. بن عطية يعلن رحيله عن الدحيل

أعلن مهدي بن عطية مدافع منتخب المغرب رحيله عن نادي الدحيل القطري.

مهدي بنعطية النادي : الدحيل الدحيل

ونشر بن عطية عبر حسابه على "انستجرام" رسالة أعلن فيها "نهاية التجربة الرائعة" مع الدحيل كما وصفها وودع فيها جماهير الفريق القطري.

وأضاف بن عطية أنه سيدرس العروض المقدمة إليه للاستقرار على فريقه الجديد في المرحلة المقبلة.

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وكان بن عطية (34 عاما) قد انتقل للدحيل في يناير لعام 2019 قادما من يوفنتوس.

ولعب بن عطية 60 مباراة مع الدحيل في كل المسابقات وسجل هدفين.

وفاز بن عطية بلقب الدوري القطري في موسم 2019-2020 ليشارك في كأس العالم للأندية 2020 التي نظمتها قطر.

وحصد الدحيل المركز الخامس في كأس العالم للأندية 2020.

وعلى المستوى الدولي، شارك بن عطية في 58 مباراة مع منتخب المغرب رغم تمثيله لمنتخب فرنسا دون 17 عاما في فئات الناشئين.