مارك فوتا لـ في الجول: هولندا ليست مرشحة لليورو.. وبلجيكا قد تفاجئ الجميع

يرى مارك فوتا المدرب الهولندي السابق لنادي الإسماعيلي، بأن بلاده ليست مرشحة للفوز بيورو 2020.

هولندا تعود للمشاركة في يورو 2020 بعد غياب عن نسخة 2016.

ويقول مارك فوتا في تصريحات لـFilGoal.com: "إقامة بطولة يورو 2020 يحتاج لتنظيم قوي في ظل استمرار جائحة كورونا ولعب البطولة في أكثر من دولة".

وتقام بطولة يورو 2020 في 11 مدينة أوروبية مختلفة، وذلك في ظل احتفال الاتحاد الأوروبي بمرور 60 عاما على النسخة الأولى من البطولة.

فوتا أتبع "إنها المرة الأولى التي ينظم الاتحاد الأوروبي البطولة فيها بعدة مدن، هذا قد يشكل خطورة في ظل استمرار جائحة كورونا بسبب كثرة التنقلات، لذلك لابد أن يكون هناك تنظيما قويا ومحكما في كل البلدان لضمان سلامة الجميع، خاصة مع تواجد جماهير في المباريات".

المدرب الهولندي أكمل "اليورو دائما ما يكون ممتعا ويمنح فرصة للاعبين لإظهار كل ما لديهم، لذلك أتمنى أن تكون هذه النسخة قوية حتى تصب في مصلحة محبي كرة القدم، ومع تواجد الجماهير في المدرجات، هذا الأمر سيعطي للمباريات مذاق خاص".

مدرب الإسماعيلي السابق أتبع "هولندا ليست مرشحه للفوز باللقب في رأيي، لدينا الكثير من اللاعبين الشباب في المنتخب ونعاني من نقص الخبرات، لكن البطولة ستكون فرصة جيدة للمنتخب لاكتساب المزيد من الخبرات للمستقبل، أتمنى أن يتأهل المنتخب على أقل تقدير لنصف النهائي".

واستمر "حتى لا ننسى، فلدينا بعض الغيابات الكبيرة في المنتخب، سيغيب ياسبر سيليسن الحارس الأساسي ويمكن تعويضه بمارتن ستكلينبرج وهو يمتلك الخبرات والشخصية، لكن الغياب الأهم في رأيي في البطولة بشكل عام هو غياب فيرجل فان دايك، إذ سنفتقد له فنيا وأيضا كقائد في الملعب، إنه أمر محزن أن تراه لا يلعب في المنتخب. سيكون دي فراي ودي ليخت في مكانه بالتشكيل، لذلك يجب أن يكونا قويين وجيدين لتعويض غيابه".

وتعادلت هولندا أمس وديا مع اسكتلندا بهدفين لكل فريق، وتواصل الطواحين استعدادتها للبطولة التي تنتطلق يوم 11 يونيو المقبل.

واختتم فوتا تصريحاته قائلا "أعتقد أن فرنسا هى المرشح الأقوى والأبرز للفوز باللقب، إذ يمتلكون قائمة قوية من اللاعبين، ومن الصعب التنبؤ بمن سيكون مفاجأة البطولة لكن ربما تفاجيء بلجيكا الجميع وتحصد اللقب".