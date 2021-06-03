دي بروين يغيب عن مباراة بلجيكا الأولى في يورو 2020

أوضح روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا أن فرص كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي في المشاركة بمباراة الفريق الافتتاحية ببطولة يورو 2020 ضئيلة للغاية بسبب إصابته.

وخرج دي بروين من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة إثر اصطدامه بأنطونيو روديجر مدافع تشيلسي.

وقال مارتينيز في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "من غير المرجح أن يكون دي بروين لائقًا للمباراة الأولى في اليورو، لذا فإن من سيحل محله يجب أن يظهر أنه جاهز".

وأضاف "لقد اتخذنا قرارا بشأن ارتداءه لقناع، مثل الذي ارتداه يان فيرتونجين من قبل، لقد كنا راضين جدا عن هذا القناع".

وتفتتح منتخب بلجيكا مشواره في بطولة يورو 2020 أمام روسيا في سان بطرسبرج السبت المقبل.

ثم يواجه نظيره الدنماركي يوم 17 يونيو قبل أن يلعب ضد فنلندا يوم 21 يونيو.

وأوضح مارتينيز قبل أيام أنه "لحسن الحظ لا يحتاج دي بروين للخضوع لعملية جراحية".

وتابع "الصورة ستصبح أوضح خلال الأيام القليلة المقبلة، لكني أثق في قدرته على المشاركة، لكن يجب أولاً الحصول على الضوء الأخضر من الجانب الطبي".

وأكمل "في الأساس كان دي بروين سينضم للفريق متأخرا بسبب المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما يخضع لفترة راحة قصيرة وسط عائلته".

وتنطلق البطولة التي تأجلت لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا في الفترة من 11 يونيو حتى 11 يوليو.

ويتواجد المنتخب البلجيكي ضمن المجموعة الثانية مع فنلندا والدنمارك وروسيا.

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وكشف كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي يوم الأحد حجم الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي.

وقال دي بروين عبر حسابه على تويتر: "عدت للتو من المستشفى. تشخيص الإصابة هو كسر في عظم الأنف وكسر في عظام العين اليسرى".

وأضاف "أشعر أنني بخير الآن".

وتابع "مازلنا نشعر بخيبة أمل بشأن مباراة ليلة السبت لكننا سنعود".