الإسماعيلي: نركز على الناحية الفنية.. وهذا هدفنا الأول

كشف حمد إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي هدف الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال في الفترة الحالية.

وقال حمد إبراهيم لـ FilGoal.com: "نركز على مذاكرة اللاعبين للخطط الفنية التى اعتدنا على اللعب بها خلال الفترة الماضية".

وأضاف "نسعى إلى حفاظ اللاعبين على الفكر الخططى للجهاز الفنى سعيا لمواصلة النتائج الإيجابية".

وأكمل "الجهاز الفنى يبعد حاليا عن النواحي البدنية وذلك بسبب الإرهاق الشديد للاعبين بسبب ضغط المباريات".

وواصل "نحاول رفع الناحية الفنية بسبب صعوبة المباريات التى سيخوضها الفريق عقب استئناف مسابقة الدوري".

وأتم "نسعى أن نضع الفريق فى المكان المناسب بجدول مسابقة الدوري بعيدا عن مناطق الخطورة وهذا هو هدفنا الأول الذى نسعى لتحقيقه".

يخوض فريق الإسماعيلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية.

واستقر الإسماعيلي على إقامة المباريات أيام 7 و10 و11 من شهر يونيو الجاري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة بعد خصم ثلاث نقاط.