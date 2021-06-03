الإسماعيلي: نركز على الناحية الفنية.. وهذا هدفنا الأول

الخميس، 03 يونيو 2021 - 15:49

كتب : ياسر الشريف

بينسون شيلونجو - الإسماعيلي - الصورة من الحساب الرسمي للإسماعيلي

كشف حمد إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي هدف الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال في الفترة الحالية.

وقال حمد إبراهيم لـ FilGoal.com: "نركز على مذاكرة اللاعبين للخطط الفنية التى اعتدنا على اللعب بها خلال الفترة الماضية".

وأضاف "نسعى إلى حفاظ اللاعبين على الفكر الخططى للجهاز الفنى سعيا لمواصلة النتائج الإيجابية".

أخبار متعلقة
الإسماعيلي يخوض ثلاث وديات خلال فترة التوقف أبو جريشة لـ في الجول: لا يوجد مشاكل بـ الإسماعيلي..وأتمنى حسم ملف النجوم الإسماعيلي يرحب باستمرار بطولة الدوري.. ويطالب بتكافؤ الفرص بين الأندية الإسماعيلي: لا نرحب بخوض أي مباراة ضد منافس يعاني من غيابات كثيرة بسبب الكورونا

وأكمل "الجهاز الفنى يبعد حاليا عن النواحي البدنية وذلك بسبب الإرهاق الشديد للاعبين بسبب ضغط المباريات".

وواصل "نحاول رفع الناحية الفنية بسبب صعوبة المباريات التى سيخوضها الفريق عقب استئناف مسابقة الدوري".

وأتم "نسعى أن نضع الفريق فى المكان المناسب بجدول مسابقة الدوري بعيدا عن مناطق الخطورة وهذا هو هدفنا الأول الذى نسعى لتحقيقه".

يخوض فريق الإسماعيلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية.

واستقر الإسماعيلي على إقامة المباريات أيام 7 و10 و11 من شهر يونيو الجاري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة بعد خصم ثلاث نقاط.

الإسماعيلي حمد إبراهيم في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
"سوبر ماركو" ورفض نصيحة كرويف التي أهدت هولندا لقب يورو 88 12 دقيقة | يورو 2020
مدير سان جيرمان: شائعات رحيل بوكيتينو تزعجنا.. نستعد للموسم الجديد معه 17 دقيقة | الدوري الفرنسي
أرسنال يوجه الشكر لـ 4 لاعبين عقب نهاية الموسم 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دي بروين يغيب عن مباراة بلجيكا الأولى في يورو 2020 ساعة | يورو 2020
مصيلحي لـ في الجول: لم نتحدث مع الأهلي لضم مروان محسن.. والدخول فى مفاوضات أمر مستحيل ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي: نركز على الناحية الفنية.. وهذا هدفنا الأول ساعة | الدوري المصري
ليفاندوفسكي أفضل لاعب في الدوري الألماني من رابطة اللاعبين ساعة | الدوري الألماني
مجموعات يورو 2020 (3) - جيل جديد يبحث عن لقب هولندا الثاني.. وصراع ثلاثي على تأهل تاريخي 2 ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 2 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 3 بسبب تتويج فياريال.. جالاتاسراي قد يفقد مصطفى محمد في أول مباراة أوروبية 4 انتهت حسم دوري الطائرة - الأهلي (25)-(22) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب
قد ينال إعجابك