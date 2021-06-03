ليفاندوفسكي أفضل لاعب في الدوري الألماني من رابطة اللاعبين

توج روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بجائزة أفضل لاعب في موسم الدوري الألماني 2020-2021 من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

وأوضح بايرن عبر موقعه أن ليفاندوفسكي حصل على 76% من الأصوات في التصويت التقليدي لرابطة اللاعبين المحترفين.

وحل إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند في المركز الثاني بـ7% من الأصوات، وجاء توماس مولر لاعب بايرن في المركز الثالث بـ3.5% من الأصوات.

وبذلك حصل النجم البولندي على الجائزة للمرة الخامسة في مشواره بعد 2013 و2017 و2018 و2020.

يذكر أن رابطة الدوري الألماني منحت جائزة أفضل لاعب في الموسم للنرويجي هالاند، متفوقا على ليفاندوفسكي هداف الدوري بـ41 هدفا.

وهيمن لاعبو بايرن على فريق الموسم من قبل رابطة اللاعبين، فقد حصل على ليفاندوفسكي على 96.5٪ من الأصوات للتواجد في فريق الموسم، وبجانبه جاء كل من مانويل نوير (51.8٪)، ألفونسو ديفيز (30.5٪)، ديفيد ألابا (46.1٪)، يوشوا كيميش (81.6٪)، توماس مولر (41.1٪)، ليون جوريتزكا (45.4٪).

باقي الفريق ضم كل من دايوت أوباميكانو من لايبزيج وفيليب كوستتش من إينتراخت فرانكفورت وماتس هوملز وهالاند من دورتموند.

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