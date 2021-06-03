أيرلندا الشمالية تؤكد استضافة السوبر الأوروبي بين تشيلسي وفياريال

شدد الاتحاد الأيرلندي الشمالي لكرة القدم على إقامة كأس السوبر الأوروبي 2021 في العاصمة بلفاست.

وأشارت بعض التقارير إلى إمكانية نقل السوبر الأوروبي إلى أسطنبول في تركيا، بعد سحب تنظيم نهائي دوري الأبطال منها للموسم الثاني تواليا بسبب قيود فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يلتقي تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا مع فياريال بطل الدوري الأوروبي، على ملعب ويندسور بارك في الحادي عشر من أغسطس، وفقا للبيان.

وصرّح باتريك نيلسون رئيس الاتحاد الأيرلندي الشمالي عبر موقع الاتحاد المحلي قائلا: "تواصلنا عن قرب مع نظرائنا في الاتحاد الأوروبي وتناقشنا وسعداء على تأكيد إقامة المباراة في بلفاست".

وأتم البيان أن الحضور الجماهيري وترتيبات المباراة سيتم الإعلان عنها عند الإنتهاء منها.

Statement on UEFA Super Cup final — Irish FA (@IrishFA) June 3, 2021

وكان تشيلسي قد تفوق على مانشستر سيتي بهدف دون مقابل في نهائي دوري الأبطال.

بينما تفوق فياريال الإسباني مانشستر يونايتد بركلات الترجيح بنتيجة 11-10 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وستكون تلك المرة الأولى التي تستضيف فيها أيرلندا الشمالية مباراة السوبر الأوروبي.