برشلونة يضم نجل كرويف لإدارته

الخميس، 03 يونيو 2021 - 14:44

كتب : FilGoal

جوردي كرويف

أعلن نادي برشلونة أن جوردي كرويف سينضم إلى إدارة كرة القدم بالنادي ويشكل جزءًا من الهيكل التنظيمي الجديد للبلوجرانا اعتبارا من 1 أغسطس المقبل.

جوردي، الذي كان لاعبا في فرق الشباب في برشلونة وفي الفريق الأول من 1993 إلى 1996، سيعود في دور استراتيجي، حسب بيان برشلونة.

انضمام كرويف لبرشلونة جاء بناء على رغبة خوان لابورتا رئيس النادي الجديد القديم الذي يثق في قدرته على التحليل والتخطيط.

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وأوضح بيان برشلونة أن انضمام نجل الأسطورة يوهان كرويف لإدارة النادي جاء بعد التعاون مع نادي شينزين الصيني الذي تخلي عن مدربه الهولندي.

وأكمل البيان "لعب النادي الصيني دورا حاسما في تسهيل رحيله إلى نادي برشلونة، على الرغم من وجود عقد ساري المفعول".

صحيفة سبورت الكتالونية أوضحت أن دخول كرويف إلى مشروع برشلونة المستقبلي كان ضمن أفكار لابورتا منذ ما قبل مرحلة الانتخابات.

جوردي كرويف برشلونة خوان لابورتا
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