فاسكيز مستمر مع ريال مدريد حتى 2024

أعلن نادي ريال مدريد تمديد عقد لاعبه لوكاس فاسكيز حتى صيف 2024.

وأفاد النادي في بيان يوم الخميس: "اتفق نادي ريال مدريد ولوكاس فاسكيز على تمديد عقد اللاعب".

وأضاف البيان "سيبقى فاسكيز مرتبطا بالنادي لمدة ثلاثة مواسم قادمة، حتى 30 يونيو 2024".

وشارك فاسكيز في 34 مباراة مع ريال مدريد بمختلف المسابقات في الموسم المنصرم، سجل هدفين وصنع 4.

تمديد التعاقد مع فاسكيز يأتي في ظل الحالة الضبابية لموقف القائد سيرجيو راموس مع النادي.

فقد انتهى تعاقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم المنصرم ولم يتوصل مع ناديه لاتفاق حول التجديد.

وتحدث كارلو أنشيلوتي عن الأمر عقب توقيعه على عقود تدريبه للفريق خلفا لزيدن الدين زيدان قائلا: "لقد وصلت للتو ولم أتحدث مع راموس، لم أكن أستطيع تخيل ريال مدريد بدون أنشيلوتي ولكنه حدث سابقا والآن يتعين علينا قبول أي شيء".

قبل أن يستدرك "الشيء الواضح أن راموس هام جدا لنا وهو عنصر أساسي في كل النجاحات التي حققها النادي، ولا أعرف أي تفاصيل حتى الآن ولكن سنتحدث سويا".

وأتم "أعلم أنهم يناقشون مسألة التجديد لكني لا أعرف التفاصيل، لأنني كنت في إنجلترا حتى يوم الثلاثاء، عندما أطلع على الوضع سيكون بإمكاننا الحديث بكل صراحة في الموضوع".