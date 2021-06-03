في الدرجة الثانية - إعادة مباراة سمسطا والألمونيوم

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة مركز شباب سمسطا والألمونيوم والتي تم إلغائها قبل نهايتها بدقائق بسبب أحداث شغب في الجولة 25 من الدرجة الثانية.

ومن المقرر أن يتم إعادة المواجهة يوم الثلاثاء المقبل.

وألغى الحكم أحمد عبد السميع مباراة مركز شباب سمسطا والألومنيوم، ضمن مباريات مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية، وخرج في حراسة الشرطة، والنتيجة 2-2 بين الفريقين.

وكان عبد السميع قد احتسب ركلة جزاء لسمسطا، قبل أن يعود ويحتسبها ركلة حرة من خارج المنطقة لتشتعل أحداث شغب في الملعب.

وقرر اتحاد الكرة إيقاف كل من هاني جمال مدرب حراس سمسطا وحسام حسن وعادل نور الدين لاعبي الفريق بالإيقاف لـ 4 مباريات.

وقال سيد قاسم المدير الإداري للألمونيوم لـ FilGoal.com تعليقا على القرار: "القرار مخالف للائحة اتحاد الكرة التي تنص على معاقبة الفريق الذي تقتحم جماهيره الملعب ويتم الاعتداء على الحكم".

وتابع "إلغاء المباراة يعني احتساب النتيجة للفريق الضيف بنتيجة 3-0، تكلفنا تكاليف سفر إلى سمسطا لماذا يتم إعادة المباراة؟".

وشدد "الإيقافات كلها من سمسطا ونحن لم نفعل شيئا، سيجتمع مجلس الإدارة وندرس الرد على القرار".

بينما صرح علي حسن المدير الفني لمركز شباب سمسطا لـ FilGoal.com: "القرار ليس مضر لنا لكن المشكلة في الإيقافات، الحكم أخطأ بعدم احتساب ركلة الجزاء".

وتابع "العقوبات ستؤثر علينا والقرارات من أجل ذبح سمسطا، لدي مباريات أهم من الألمونيوم وقاموا بإيقاف نجوم الفريق".

واختتم تصريحاته "حسام حسن تعرض للإصابة بغرزتين فكيف يرتكب خطأ؟ قرارات الإيقاف ظالمة".