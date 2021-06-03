تقرير: جيرو يرفض التمديد لـ تشيلسي من أجل ميلان

الخميس، 03 يونيو 2021 - 13:23

كتب : FilGoal

جيرو - تشيلسي

رفض أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي تمديد تعاقده مع الفريق من أجل الانضمام إلى ميلان.

أوليفييه جيرو

النادي : تشيلسي

ميلان

وانتهى تعاقد جيرو مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، واختتم موسمه بحصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت أن جيرو تلقى عددا من العروض بالفعل لكن ميلان هو المرشح الأول للظفر بخدماته.

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وأوضح التقرير أن جيرو رفض تمديد تعاقده مع تشيلسي بالإضافة لرفض عرض وست هام من أجل رغبته في الانتقال إلى دوري جديد.

وأشار التقرير إلى عرض تشيلسي 4.2 مليون يورو سنويا على جيرو صاحب الـ 34 عاما لكن اللاعب يرغب في الانتقال إلى ميلان.

ويسعى ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان لتدعيم خط الهجوم خلال الفترة المقبلة مع عودة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

ونجح جيرو في تسجيل 18 هدفا في دوري أبطال أوروبا خلال 41 مباراة خاضهم خلال فترته مع أرسنال وتشيلسي.

ميلان جيرو
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