تحول عينة أجويرو إلى سلبية

تأكد عدم إصابة سيرجيو أجويرو مهاجم برشلونة الجديد ومنتخب الأرجنتين بفيروس كورونا.

حسبما ذكرت قناة "تي واي سي" الأرجنتينية في تقرير لها يوم الأربعاء فإن اللاعب صاحب الـ32 عاما أجرى اختبارا سريعا وجاءت عينته إيجابية.

لكن والد أجويرو قال في تصريحات لوسائل الإعلام الأرجنتينية: "لقد خضع لـ5 اختبارات الأسبوع الماضي وكان اختبار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إيجابيًا".

وأضاف "لقد أجروا بالفعل اختبارا أكثر تعقيدا وجاءت نتيجته سلبية".

وأتم والد لاعب أتليتكو مدريد السابق "لذا كانت نتائج الأمس إيجابية كاذبة".

القناة الأرجنتينية أوضحت يوم الأربعاء أن أجويرو لن ينضم لمعسكر منتخب الأرجنتين إلا لحين التأكد من عدم إصابته بالفيروس.

وكان أجويرو تواجد في برشلونة خلال اليومين الماضيين للتوقيع على عقود انضمامه للنادي الكتالوني رسميا في صفقة انتقال حر قادما من مانشستر سيتي.

ويستعد منتخب الأرجنتين لملاقاة تشيلي وكولومبيا في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 يومي الجمعة والأربعاء.

ذلك قبل أن يلعب منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا حيث يشارك في المجموعة الأولى رفقة تشيلي وأوروجواي وباراجواي وبوليفيا.

.