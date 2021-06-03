سيموني إنزاجي مديرا فنيا لـ إنتر ميلان

الخميس، 03 يونيو 2021 - 13:11

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي مديرا فنيا لإنتر

أعلن نادي إنتر الإيطالي تعيين سيموني إنزاجي مديرا فنيا للفريق خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي.

ووفقا لبيان إنتر على موقعه الرسمي فأن إنزاجي وقع على عقود تدريب بطل الدوري لمدة موسمين.

وكان إنزاجي قد اقترب من التجديد لـ لاتسيو، إلا أن قرار رحيل كونتي عن إنتر فتح الباب لتفاوض النيراتزوري مع إنزاجي.

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ووفقا للتقارير فإن إنتر ميلان عرض عليه ضعف راتبه، أي ما يعني 4 ملايين يورو.

يذكر أن إنتر فسخ عقد مدربه أنطونيو كونتي بالتراضي بعد عامين قضاهما في قيادة الفريق توج خلالهما بلقب الدوري الإيطالي.

وقاد سيموني إنزاجي لاتسيو منذ عام 2016 كمدرب مؤقت ذلك قبل أن يتولى العقد لدائم.

وخلال تواجده مع الفريق خاض 242 مباراة في كل البطولات فاز خلالهم بلقب كأس إيطاليا في 2019 والسوبر الإيطالي في 2017 و2019.

ويعد إنتر من أكثر الأندية التي هز شباكها إنزاجي في الدوري الإيطالي، إذ سجل كلاعب 3 أهداف في 12 مباراة، كخامس أكثر فريق هز شباكه محليا.

وكمدرب حقق إنزاجي الفوز على إنتر ف 5 مباريات من 13 وتعادل في 2 وخسر 6.

إنتر سيموني إنزاجي الدوري الإيطالي
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