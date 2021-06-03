دينامو وقائد، يدافع ويهاجم، يزود عن مرماه ويسجل الأهداف، هكذا يكون لاعب الوسط المثالي.

FilGoal.com يرتب أهم 10 لاعبي وسط في تاريخ اليورو قبل انطلاق نسختها الـ16.

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