أهم 10 لاعبي وسط في تاريخ اليورو
الخميس، 03 يونيو 2021 - 14:00
كتب : رامي جمال
دينامو وقائد، يدافع ويهاجم، يزود عن مرماه ويسجل الأهداف، هكذا يكون لاعب الوسط المثالي.
FilGoal.com يرتب أهم 10 لاعبي وسط في تاريخ اليورو قبل انطلاق نسختها الـ16.
لمطالعة الترتيب من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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