أهم 10 لاعبي وسط في تاريخ اليورو

الخميس، 03 يونيو 2021 - 14:00

كتب : رامي جمال

دينامو وقائد، يدافع ويهاجم، يزود عن مرماه ويسجل الأهداف، هكذا يكون لاعب الوسط المثالي.

FilGoal.com يرتب أهم 10 لاعبي وسط في تاريخ اليورو قبل انطلاق نسختها الـ16.

لمطالعة الترتيب من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة
لاعب فرنسا السابق لـ في الجول: يورو 2020 ستفتقد الأجواء الحماسية.. وتركيا ستكون مفاجأة البطولة قصة أشهر زفاف في اليونان على شرف يورو 2004 يورو 2020 - قائمة إيطاليا.. ضم مهاجم منتخب الشباب واستبعاد ثلاثي أبرز المواهب المنتظرة في يورو 2020
يورو 2020 أهم 10 لاعبي وسط في تاريخ اليورو
نرشح لكم
أخر الأخبار
برشلونة يضم نجل كرويف لإدارته 7 دقيقة | الدوري الإسباني
بندتنر يعلن اعتزاله بعمر 33 عاما 19 دقيقة | أوروبا
فاسكيز مستمر مع ريال مدريد حتى 2024 51 دقيقة | ميركاتو
في الدرجة الثانية - إعادة مباراة سمسطا والألمونيوم 51 دقيقة | مصر
أهم 10 لاعبي وسط في تاريخ اليورو 52 دقيقة | يورو 2020
تقرير: جيرو يرفض التمديد لـ تشيلسي من أجل ميلان ساعة | الدوري الإيطالي
تحول عينة أجويرو إلى سلبية ساعة | الدوري الإسباني
سيموني إنزاجي مديرا فنيا لـ إنتر ميلان ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 2 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 3 بسبب تتويج فياريال.. جالاتاسراي قد يفقد مصطفى محمد في أول مباراة أوروبية 4 انتهت حسم دوري الطائرة - الأهلي (25)-(22) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب
قد ينال إعجابك