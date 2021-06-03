تايكوندو - نور حسين تلحق ببعثة مصر للمشاركة في بطولة إفريقيا

الخميس، 03 يونيو 2021 - 12:22

كتب : FilGoal

منتخب مصر - تايكوندو

لحقت نور حسين ببعثة منتخب مصر للمشاركة في بطولة إفريقيا للتايكوندو المقرر إقامتها بالسنغال.

وغادرت نور مع عبد الرحمن وائل مطار القاهرة متوجهين إلى السنغال للحاق ببعثة منتخب مصر.

وكانت نور قد تأجل سفرها بسبب شعورها بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة.

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وتم الكشف على بطلة التايكوندو من جانب حسن كمال رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد وروابط الرياضية وتم الاطمئنان على حالتها.

وكشف كمال أنه تبين أن ارتفاع درجة الحرارة بسبب "التخسيس" وذلك بعد وضعها تحت الملاحظة الدقيقة مع سلبية المسحات والتحاليل الخاصة بها وعدم إصابتها بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقام بطولة إفريقيا للتايكوندو خلال يومي 5 و6 من شهر يونيو الجاري في السنغال ضمن استعدادات البعثة المصرية لأولمبياد طوكيو.

وكان عبد الرحمن وائل قد تخلف عن السفر بسبب حجزه بمطار لندن لمخالطة أحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا مما أدى لتأخر عودته.

وتضم البعثة المصرية على مستوى الرجال كل من: عمر شراقي وزن تحت 54 كجم ومصطفى فرج 58 كجم وأحمد وائل 63 كجم وعبد الرحمن وائل 68 كجم وعبد الرحمن خلف 74 كجم وسيف عيسى 80 كجم وأحمد الراوي 87 كجم.

أما على مستوى السيدات فيمثل مصر كل من شهد سامي في وزن تحت 46 كجم ونور حسين تحت 49 كجم ومنة مدحت 53 كجم وأشرقت أحمد 57 كجم وروان رفاعي 62 كجم وهداية ملاك 67 كجم وميسون إيهاب 73 كجم وتقى شعبان وزن فوق 73 كجم.

تايكوندو نور حسين
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