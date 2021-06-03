اتحاد الكرة يحدد مواعيد ثلاث مباريات لـ بيراميدز في الدوري بينهم مواجهة الأهلي

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من لجنة المسابقات باتحاد الكرة بشأن تحديد موعد ثلاث مباريات في الدوري خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك بعد تأجيل عدة مباريات للفريق بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا.

ويستأنف بيراميدز مبارياته بمواجهة سموحة يوم 15 من شهر يونيو الجاري على استاد الدفاع الجوي في التاسعة مساء.

بينما يحل ضيفا على الأهلي يوم 2 يوليو المقبل في التاسعة مساء على استاد السلام.

ويستضيف بيراميدز فريق إنبي يوم 5 يوليو المقبل على استاد الدفاع الجوي في السابعة مساء.

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة من 21 مباراة خاضهم الفريق.

ويتبقى لبيراميدز أربع مباريات مؤجلة وفارق النقاط بينه وبين المصري صاحب المركز الثالث 6 نقاط فقط.

ويواجه بيراميدز فريق الرجاء المغربي يومي 20 و27 من شهر يونيو الجاري في القاهرة والدار البيضاء على الترتيب.

ويلعب بيراميدز أمام الرجاء في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان بيراميدز قد حصل على وصافة النسخة الماضية من الكونفدرالية بعد الخسارة من نهضة بركان في النهائي.