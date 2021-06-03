ماراكانا يستضيف نهائي كوبا أمريكا 2021.. والكشف عن كرة وميداليات البطولة

الخميس، 03 يونيو 2021 - 11:47

كتب : إسلام أحمد

شعار كوبا أمريكا 2021

أعلنت اللجنة المنظمة لمباريات كوبا أمريكا 2021 مواعيد والملاعب المستضيفة للبطولة على الأراضي البرازيلية.

وتنطلق البطولة في 13 يونيو الجاري وتنتهي في العاشر من يوليو المقبل.

وستقام مباراة الافتتاح بين البرازيل وفنزويلا على ملعب ماني جارينشيا في برازيليا.

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وتقرر أن يستضيف ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو المباراة النهائية.

وتقام 28 مباراة في النسخة الجارية، بعد انسحاب قطر وأستراليا لتضارب المواعيد مع تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.

وكشفت اللجنة المنظمة عن الكرة الرسمية للبطولة، والتصميم مستوحى من الأبطال وخطوط وألوان تمثل أعلام الفائزين السابقين. وكتابة أسمائهم بخط مخصص يشبه الكتابة اليدوية.

وتتواجد أسماء منتخبات أوروجواي (البطل 15 مرة) والأرجنتين (14) والبرازيل (9) وتشيلي وباراجواي وبيرو (2) وكولومبيا وبوليفيا (1).

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كما تم الكشف عن الميداليات والتي تم إجراء مسابقة للجماهير من أجل تصميمها وهو ما حدث لأول مرة في تاريخ البطولة. (طالع التفاصيل)

وفاز الإكوادوري راؤول بالاسيوس مونتيرو بالتصميم الفائز وسيحصل على تذكرتين للمباراة النهائية للمسابقة شاملة تكاليف السفر، بالإضافة إلى 4 ميداليات يحصل عليها.

وكان من المقرر أن تستضيف الأرجنتين وكولومبيا البطولة لكن استبعد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" الدولتين.

كولومبيا بسبب الأوضاع السياسية والتظاهرات في البلاد، والأرجنتين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتستضيف البرازيل البطولة للمرة السادسة في تاريخها والثانية على التوالي، بعدما استضافت وفازت بلقب نسخة 2019.

كوبا أمريكا 2021 ماراكانا
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