كرة سلة - لأول مرة في مصر.. تطبيق تقنية الفيديو في منافسات الدوري

الخميس، 03 يونيو 2021 - 11:45

كتب : FilGoal

تقنية الفيديو IRS - كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن تطبيق تقنية الفيديو IRS لأول مرة في مصر خلال منافسات نصف نهائي دوري السوبر.

وتنطلق منافسات نصف نهائي دوري سوبر السلة يوم الأحد المقبل بمواجهة الأهلي أمام الاتحاد ثم الثلاثاء يواجه الزمالك فريق الجزيرة.

وتقام منافسات نصف نهائي دوري السوبر بنظام Best Of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للنهائي.

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وأشرفت لجنة التحكيم برئاسة أحمد الفلكي أمس الأربعاء على تجهيز صالة برج العرب المستضيفة للمباريات، لاستقبال تقنية الفيديو IRS.

وجاء ذلك خلال مران المنتخب الأول للسيدات بقيادة إيهاب الألفي.

وتستضيف صالة برج العرب مباريات نصف نهائي دوري السوبر بالكامل.

وكان الاتحاد السكندري هو حامل لقب النسخة الأخيرة بعد الفوز على الأهلي في النهائي.

كرة سلة تقنية الفيديو
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