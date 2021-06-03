لوكاكو يؤكد استمراره مع إنتر

الخميس، 03 يونيو 2021 - 11:38

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر

أكد البلجيكي روميلو لوكاكو استمراره مع فريقه إنتر في الموسم المقبل، بعد تكهنات برحيله.

صحيفة جارديان الإنجليزية ذكرت قبل أيام أن تشيلسي يأمل التعاقد مع روميلو لوكاكو مهاجمه السابق ونجم إنتر ميلان الحالي.

وقال لوكاكو في تصريحات لقناة بلجيكية: "سأبقى في إنتر".

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وأضاف "لقد تواصلت بالفعل مع سيموني إنزاجي المدير الجديد، ربما لا يجب أن أقول ذلك، لكنها كانت محادثة إيجابية للغاية".

وأتم القاطرة البشرية "أشعر أنني بحالة جيدة في إنتر".

ويمتد عقد لوكاكو، لاعب إيفرتون ومانشستر يونايتد السابق، مع إنتر إلى 2024.

وسجل لوكاكو 30 هدفا وأرسل 10 تمريرات حاسمة خلال 44 مباراة شارك بها مع إنتر في الموسم المنصرم.

وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي.

روميلو لوكاكو إنتر
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