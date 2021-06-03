إبراهيم عبد الله: سأترشح لانتخابات نادي الزمالك.. غير صحيح عدم جلوسنا مع ساسي

كشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابق لنادي الزمالك عن نيته خوض الانتخابات المقبلة.

وكان عبد الله ضمن اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة نادي الزمالك قبل تغييرها الشهر الماضي.

وقال عبد الله عبر قناة إم بي سي مصر: "قررت النزول إلى الانتخابات المقبلة بعد مطالبة الكثير من الناس من مشاركتي".

وتابع "أعتقد أنه من المبكر الحديث عن الانتخابات في الوقت الحالي ومن يتحدث عنها حاليا ظلم لنادي الزمالك".

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك بنهاية الشهر الجاري.

وبسؤاله عن تصريحات وكيله بعدم جلوس المسؤولين معه قال: "لم أسمع وكيله يصرح بذلك وإن كان قال هذا التصريح بالفعل فهو غير صحيح".

واختتم تصريحاته "أنا جلست مع وكيل فرجاني ساسي وتفاوضنا من قبل، لست مخولا بالحديث عن التجديد حاليا بعد رحيلي وهناك لجنة حالية تقوم بذلك".