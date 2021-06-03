مواعيد مباريات الخميس 3 يونيو 2021.. تصفيات كأس العالم في آسيا وأمريكا الجنوبية ووديات

تعود تصفيات كأس العالم في قارة أمريكا الجنوبية للعمل من جديد قبل أيام من بدء بطولة كوبا أمريكا، فيما تواصل منتخبات أوروبا الاستعداد لليورو بخوض الوديات.

فيما يخوض عرب آسيا تصفيات كأس العالم، أما عرب إفريقيا فيخوضون وديات.

وإليكم أهم مباريات اليوم الخميس الموافق 3 يونيو

تصفيات أمريكا الجنوبية

بوليفيا وفنزويلا يلتقيان في العاشرة مساءً في مباراة تذاع على بي إن سبورتس 3 بريميوم.

وفي منتصف الليل وعلى بي إن سبورتس 2 بريميوم يلتقي منتخبا أوروجواي وباراجواي.

وفي الثانية فجرا يحل منتخب تشيلي ضيفا على الأرجنتين وتذاع على بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ثم في الرابعة فجر يلتقي بيرو وكولومبيا على بي إن سبورتس 2 بريميوم.

تصفيات آسيا

تستضيف الإمارات، ماليزيا في السابعة إلا الربع وتذاع على أبو ظبي الرياضية 1.

وفي السابعة مساءً يلتقي منتخبا الهند وقطر وتذاع على بي إن سبورتس المفتوحة.

وبعد ساعة تبدأ مواجهة فلسطين ضد سنغافورة وتذاع عبر قناة الكأس 4.

وفي التاسعة مساءً يحل منتخب الكويت ضيفا على أستراليا وتذاع عبر قناة الكأس 2.

وديات

واستعدادا لليورو، يلتقي منتخب تركيا مع مولودوفا في السابعة مساءً وتذاع على بي إن سبورتس 3 بريميوم.

فيما تستضيف بلجيكا اليونان في التاسعة إلا الربع وتذاع غلى قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

وعربيا يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره الموريتاني في العاشرة إلا الربع مساءً وتذاع على قناة الجزائر الرياضية.