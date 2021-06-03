شوقي غريب: صبحي الحارس رقم 1 في المنتخب الأولمبي.. صلاح الوحيد الذي تم اختياره من الكبار

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن رأيه بأن محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد السكندري هو حارس المرمى رقم 1 بالنسبة له.

وأعلن غريب عن عدم استقراره على ثلاثي الكبار باستثناء محمد صلاح نجم ليفربول.

وقال شوقي غريب عبر قناة إم بي سي مصر: "محمد صبحي هو الحارس رقم 1 لدي في المنتخب الأولمبي، خاض الـ 5 مباريات في بطولة إفريقيا وحصل على جائزة الأفضل".

وأوضح "يشارك صبحي بشكل أساسي مع الاتحاد السكندري في الدوري ومستواه ثابت".

وبالحديث عن محمد الشناوي فقال: "كلامي عن المنتخب الأولمبي، أما لو عن منتخب مصر الأول فبالتأكيد الشناوي هو الحارس رقم 1".

وعن ثلاثي الكبار كشف غريب "محمد صلاح اللاعب الوحيد الذي تم اختياره من الثلاثة الكبار، أعمل وفقا لخطة وأضم بعض العناصر".

وتابع "خطتي كانت تشمل محمد صلاح ومحمود تريزيجيه قبل إصابته ونجوم أخرين".

وبسؤاله عن محمود عبد الرازق شيكابالا، أجاب "لا لم يكن شيكابالا من ضمن اللاعبين الذين أضفناهم للاختيار منهم في ذلك التوقيت".

وشدد غريب "ثلاثي الكبار الذين سيتم إضافتهم لمنتخب مصر بالتأكيد هو صداع في رأسي".

وتابع "أدرس الأمر من كافة الجوانب ومدى تأثيره على اللاعبين المستبعدين من المنتخب الأولمبي".

واختتم تصريحاته "أبحث عن ضم العناصر التي ستضيف خبرات للفريق وتؤثر على أداء الفريق بشكل إيجابي في البطولة".